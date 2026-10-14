Комітет Сенату Пакистану доручив запровадити квоти на підвищення — The Express Tribune

Комітет Сенату Пакистану з питань децентралізації доручив федеральному уряду застосовувати провінційні квоти під час підвищення чиновників до вищих посад. Рішення ухвалили після того, як комітету повідомили: серед 38 федеральних секретарів лише один має доміциль у провінції Белуджистан, повідомляє The Express Tribune.

Комітет очолює сенатор від Пакистанської народної партії Замір Хуссейн Гумро. Він заявив, що федеральна влада має забезпечувати частки провінцій у всіх способах призначення на державну службу: первинному наборі через відомства та Федеральну комісію з державної служби, переведенні й підвищенні.

Представництво Белуджистану

За даними Відділу з питань призначень, квоту Белуджистану на федеральній службі встановили на рівні 4,5% у 1973 році, а у 2020 році її збільшили до 6%. Водночас на посадах рівнів 1–16 працюють 31 235 осіб із доміцилем у Белуджистані — це 5,2% загальної кількості, що нижче за встановлену квоту.

У категорії посадовців рівнів 17–22 налічується 1 287 службовців із доміцилем у Белуджистані, або близько 3,5% загальної кількості. Секретар Відділу з питань призначень Набіль Аван заявив, що всі провінції повинні отримувати належні їм частки у федеральній службі відповідно до конституційних вимог.

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Федеральний уряд планує заповнити тисячі вакантних посад, зарезервованих для Белуджистану. Водночас подана прем'єр-міністру пропозиція стосується одноразового винятку із заборони на набір персоналу для заповнення вакансій рівнів 1–16. У червні Відділ з питань призначень повідомляв про 3 384 незаповнені посади, виділені для провінції.

Суперечка щодо нафти й газу

Комітет також дав федеральному уряду два тижні, щоб або передати провінціям половину свердловин нафти й газу, розташованих на їхній території, або ділитися з ними задекларованим і перевіреним аудитом прибутком. За словами голови комітету, це має забезпечити виконання статті 172(3) Конституції щодо спільного та рівного володіння федерації й провінцій нафтою та природним газом.

У Відділі нафти відповіли, що Конституція прямо не визначає механізму передачі акцій компаній, прибутків, активів чи управлінських прав. Відомство запропонувало передати питання до Ради спільних інтересів, щоб роз'яснити співвідношення цієї статті з конституційною статтею 161 та чинним законодавством.

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