Комітету парламенту Кенії дали місяць на звіт про ШІ в освіті й медицині — Nation Kenya

Комітет Національної асамблеї Кенії з комунікацій, інформації та інновацій розпочав місячне вивчення використання штучного інтелекту в освіті та медицині. Йому дали один місяць на подання звіту, тоді як парламентарі розглядають запровадження окремого закону, який регулював би застосування ШІ в країні, повідомляє Nation Kenya.

Перевірка правил і запобіжників

До слухань планують залучити представників міністерств освіти й охорони здоров’я, а також інших зацікавлених сторін. Комітет очолює депутат від Дагоретті-Саут Джон Кіаріє. Його члени мають оцінити поширення ШІ в навчальних закладах і сфері охорони здоров’я.

Комітет також перевірить чинні закони, політики, нормативні акти та запобіжники, що стосуються розробки й використання штучного інтелекту. У фокусі будуть захист даних, приватність, кібербезпека, відповідальність і шкідливі способи застосування технології. Депутат Девід Очіенг, який головував у палаті замість спікера, заявив, що до розробки закону слід залучити депутатів і різні групи, аби документ не оскаржили в суді.

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Ризики для освіти та здоров’я

Лідер парламентської більшості Кімані Ічунґва закликав насамперед заслухати міністерства освіти та охорони здоров’я через зростання використання ШІ у цих секторах. Він висловив занепокоєння, що школярі можуть використовувати технологію для виконання академічних робіт, а люди — звертатися по медичні поради й самостійно лікуватися на їхній основі.

Водночас депутатка Міллі Одіамбо заявила, що Кенія не може ігнорувати сучасні технології та має етично оцінювати використання ШІ. Депутат Кімані Курія також закликав не вважати технологію загрозою, а шукати способи інтегрувати її в освіту без шкоди для звички самостійно навчатися.

За даними Індексу готовності урядів до штучного інтелекту за 2022 рік, Кенія посіла п’яте місце в Африці та 90-те у світі. Опитування Oxford Insights того ж року оцінило готовність країни до впровадження ШІ у 40,3%.

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