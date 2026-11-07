Кібератака вразила компанію, відповідальну за будівництво тунелю між Австрією та Італією
Компанія BBT SE, що відповідає за проєкт Бреннерського базового тунелю між Австрією та Італією, підтвердила кібератаку. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на газету Tiroler Tageszeitung.
Під підозрою група Everest
За даними видання, до атаки може бути причетне російськомовне хакерське угруповання Everest. Його пов’язують із міжнародною мережею кіберздирництва. Згідно з аналізом американської компанії з кібербезпеки ZeroFox, на який посилається видання, угруповання викрадає конфіденційні дані, погрожує їх оприлюдненням і вимагає гроші від постраждалих.
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Операційні процеси не постраждали
У BBT SE заявили, що після виявлення атаки одразу ізолювали уражене джерело даних та повідомили відповідні органи. Компанія не стала відповідати на запитання про можливі переговори з хакерами або виплату коштів. За її поточною оцінкою, кібератака не вплинула на операційні процеси проєкту. BBT SE продовжує з’ясовувати деталі інциденту, а особи, відповідальні за атаку, поки не ідентифіковані.