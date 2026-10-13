Компанія Qantas скасувала рейс із Рима до Перта через постільних клопів на борту літака

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Австралійська авіакомпанія Qantas у суботу скасувала рейс із Рима до Перта після того, як на борту літака виявили постільних клопів. Повітряне судно Boeing 787 Dreamliner тимчасово вивели з експлуатації для ретельного очищення та обробки.

Напередодні літак виконував майже 17-годинний рейс із Перта до Рима. Під час польоту частина пасажирів поскаржилася на укуси комах.

За інформацією видання, постраждалим надавали антигістамінні препарати, однак згодом запаси ліків вичерпалися.

У Qantas пояснили, що постільних клопів виявили на невеликій кількості крісел економкласу. Щоб усунути проблему, компанія вирішила скасувати зворотний рейс і провести повну обробку літака.

Скасування рейсу дало змогу інженерам і технічним фахівцям провести ретельне очищення повітряного судна.

Пасажирам надали проживання та перебронювали квитки на інші рейси. У такий спосіб авіакомпанія організувала альтернативні варіанти подорожі на час проведення необхідних робіт.

Постільні клопи — це дрібні безкрилі паразити, які можуть жити в одязі, меблях і постільній білизні. Вони живляться кров’ю людей і тварин, а їхні укуси можуть спричиняти свербіж та подразнення шкіри.

За інформацією Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, укуси постільних клопів зазвичай не призводять до серйозних наслідків для здоров’я, хоча можуть викликати неприємні симптоми.

У випадку з рейсом Qantas авіакомпанія вирішила тимчасово припинити експлуатацію літака, щоб провести обробку та усунути проблему.

Про це повідомляє BBC.

Раніше у Малайзії лоукостер Firefly продовжив включно із середою скасування рейсів між Куала-Лумпуром і Сінгапуром через смог від пожеж в Індонезії.

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