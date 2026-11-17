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Компанії президента США Дональда Трампа у 2014–2020 роках отримали понад 3 млн доларів від підозрілих компаній, серед яких були структури, пов’язані з російськими та азербайджанськими схемами відмивання коштів. Deutsche Bank повідомляв американську владу про низку сумнівних фінансових операцій компаній Трампа.

Матеріали вивчили журналісти з понад 50 світових видань у межах спільного розслідувального проєкту #InsideDeutscheBank.

У зазначений період Deutsche Bank кілька разів направляв американській владі звіти про підозрілу діяльність (SAR) компаній Дональда Трампа. Такі повідомлення фінансові установи подають, коли виявляють операції, які можуть викликати підозри.

Перший звіт банк подав у серпні 2014 року, ще до того, як Трамп став президентом США.

Тоді Deutsche Bank звернув увагу на три грошові перекази, які отримала компанія Дональда Трампа DT Marks Baku. Кошти надійшли від клієнта естонського підрозділу найбільшого данського банку Danske Bank. Ім’я клієнта в документі не зазначене.

Цей естонський підрозділ згодом опинився в центрі міжнародного скандалу через підозри у відмиванні грошей із Росії та країн СНД.

Deutsche Bank, який виступав кореспондентським банком під час проведення платежів, зазначив, що «коммерческие операции по этим платежным операциям не осуществляются», а також що неможливо «определить ограничения» між відправником і отримувачем коштів.

Ще одну підозрілу транзакцію Deutsche Bank виявив у 2015 році, приблизно за півтора місяця до оголошення Дональдом Трампом про намір балотуватися на посаду президента США.

Цього разу компанія THC Baku Services, пов’язана з Трампом, отримала переказ від британської підставної фірми Faberlex, яка мала рахунок у тому самому естонському підрозділі Danske Bank.

Faberlex була однією з ключових компаній так званого «Азербайджанського ландромату» — масштабної мережі відмивання грошей, діяльність якої стала предметом розслідування Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

За даними розслідування, через Faberlex і рахунок в естонському підрозділі данського банку, зокрема, проходили корупційні платежі, призначені для підкупу представників європейських політичних структур.

У межах кримінального розслідування встановили, що через Faberlex підкупили колишнього члена Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Луку Волонте, а також ексдепутата Бундестагу та колишнього члена ПАРЄ Едуарда Лінтнера. Обидва лобіювали інтереси Азербайджану.

У лютому 2018 року Deutsche Bank включив до чергового звіту про підозрілу діяльність інформацію про ще один переказ між компанією THC Baku Services, пов’язаною з Трампом, і структурою, яку в документах описали як «компанию, связанную с дополнительным ландроматом». Назву цієї компанії в оприлюдненому витоку встановити не вдалося.

У січні 2020 року компанії DT Marks Baku та THC Baku Services знову стали предметом звіту Deutsche Bank про підозрілі фінансові операції.

Серед причин для занепокоєння банк зазначив «операции, включающие лиц и компании, которые влияют на причинную схему отмывания денег». Водночас у документі не уточнювалося, про яких саме осіб і компанії йдеться.

Таким чином, упродовж 2014–2020 років Deutsche Bank неодноразово повідомляв американську владу про сумнівні транзакції компаній Дональда Трампа. Загальна сума підозрілих переказів, про які йдеться в розслідуванні, перевищила 3 млн доларів.

Про це йдеться в документах нью-йоркського офісу Deutsche Bank, які стали доступними внаслідок масштабного витоку.

Der Spiegel повідомив про витік даних Deutsche Bank, що охоплює 15 мільйонів електронних листів і документів. За даними видання, витік дає змогу зазирнути у внутрішню роботу банку, який Der Spiegel називає найважливішим у країні.

У матеріалі йдеться, що в масиві даних фігурують німецькі політики, російські олігархи, Дональд Трамп і Джеффрі Епштейн.

Крім того, родина президента США Дональда Трампа отримала щонайменше 635 млн доларів від мемкоїна $TRUMP, свідчить фінансова декларація президента, оприлюднена в червні. Водночас вартість токена різко знизилася: напередодні третьої криптовалютної вечері Трампа він торгувався приблизно по 92 центи, тоді як у 2025 році його ціна перевищувала 74 долари.

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