Конференція школярів Німеччини проведе окремий протест 20 листопада — Der Spiegel

Федеральна конференція школярів Німеччини проведе 20 листопада власну акцію протесту в Берліні разом із громадянським альянсом. Про це генеральна секретарка організації Емі Кірхгоф повідомила в ефірі RTL і n-tv, пише Der Spiegel.

За словами Кірхгоф, у заході також мають взяти участь учителі та інші молодіжні рухи. Участь уже підтвердили Профспілка освіти і науки GEW, Федеральна рада батьків і рух Fridays for Future. Організатори звернулися й до інших об’єднань; окрім Берліна, акції можуть відбутися також в інших містах.

Причини протесту

Кірхгоф заявила, що молодь обурена тим, що політики ухвалюють рішення про неї без її участі. Серед проблем вона назвала пенсійне забезпечення, ринок праці та стан шкіл, які, за її словами, часто занедбані. Вона також зазначила, що багато молодих людей уже не очікують, що житимуть краще за своїх батьків.

Федеральна конференція школярів раніше дистанціювалася від демонстрацій, які 31 жовтня планує ініціатива Gen Z regelt приблизно у 30 містах Німеччини. Учасники цих акцій мають намір вимагати посилення захисту клімату, заходів проти зростання вартості життя та виступити проти обов’язкової військової служби. Ініціатива Gen Z regelt прямо відкидає насильство.

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Побоювання щодо заворушень

Кірхгоф пояснила рішення провести окрему акцію нечіткою структурою Gen Z regelt і занепокоєнням через можливі заворушення. Вона наголосила, що насильство не є розв’язанням проблем і що необхідно вести діалог. Водночас представниця конференції заявила про підтримку прагнення молоді до більших інвестицій, передусім в освіту.

Ділові об’єднання в листі до міністра внутрішніх справ Александера Добріндта закликали забезпечити помітну присутність поліції в людних центральних районах міст і поблизу торговельних об’єктів під час протестів 31 жовтня. Автори листа, посилаючись на оцінку ситуації у Франції, попередили про можливі перебої в роботі через блокади та зібрання. Вони також припустили, що схильні до насильства учасники можуть використати мирні акції у власних цілях. Водночас Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що поки не бачить конкретних закликів до насильства.

Співголова партії Зелених Фелікс Банашак застеріг від того, щоб заздалегідь вважати учасників молодіжних протестів потенційними порушниками. На його думку, на вимоги протестного руху слід реагувати політично, а не обмежуватися попередженнями про насильство.

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