Конгрес США вимагає від Трампа запровадити жорсткі санкції проти Росії до 18 жовтня

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Конгресмени закликали президента США Дональда Трампа повною мірою застосувати санкції проти Росії та Ірану, передбачені законом, названим на честь сенатора Ліндсі Грема.

Законодавці наполягають, щоб обмеження запровадили до 18 жовтня. На їхню думку, це допоможе посилити економічний тиск на Кремль і спонукати російську владу серйозніше поставитися до мирних переговорів.

Згідно із заявою, документ підписали 22 конгресмени. У своєму зверненні вони наголосили, що США повинні чинити максимальний тиск на очільника РФ Володимира Путіна, використавши всі передбачені законом інструменти, аби обмежити ресурси, якими Москва фінансує війну проти України.

Законодавці нагадали, що Трамп підписав закон Грема про санкції проти Росії та Ірану і закликали очільника Білого дому до його виконання до першого дедлайну - 18 жовтня, щоб змусити Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів.

Конгресмени вимагають від Трампа:

повною мірою забезпечити дотримання обов'язкових санкцій щодо російських чиновників, олігархів, банків, державних підприємств та іноземних організацій;

запровадити вторинні мита на великих покупців російської енергоносіїв;

посилити боротьбу з ухиленням від санкцій, у тому числі з боку іноземних фінансових установ, операторів тіньового флоту та посередників, які сприяють російським енергетичним операціям.

Законодавці закликали Білий дім надати Конгресу чіткі пояснення щодо запланованих санкцій і тарифів, можливих відтермінувань та критеріїв оцінювання ефективності обмежень.

Про це йдеться у спільному зверненні конгресменів, оприлюдненому на сайті голови Комітету із закордонних справ Палати представників Майкла Маккола.

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