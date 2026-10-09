Конгрес українців Канади вимагає заборонити в’їзд до країни російського хокеїста Овечкіна

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Конгрес українців Канади (UCC) закликав заборонити в’їзд до країни російському хокеїсту Олександру Овечкіну, який виступає за клуб «Вашингтон». Спортсмен знімався у пропагандистських передвиборчих відео партії Володимира Путіна «Єдина Росія»

«Те, що Національна хокейна ліга прославляє Овечкіна та ігнорує його підтримку геноцидного режиму, є моральною плямою на НХЛ. Але боягузтво НХЛ жодним чином не звільняє уряд Канади від відповідальності за дотримання закону та захист безпеки канадців. Міністр імміграції, біженців та громадянства має повноваження заборонити прихильникам геноциду в’їзд до Канади. UCC закликає Канаду негайно діяти та заборонити в’їзд Овечкіну та іншим прихильникам геноциду Росії проти України», – заявила президентка UCC Олександра Хичій.

Конгрес українців Канади також закликав підтримати дві петиції, зареєстровані в Палаті громад Канади. Їхні автори вимагають заборонити Олександру Овечкіну в’їзд до країни та розглянути питання про запровадження проти нього санкцій.

Конгрес українців Канади пропонує внести Овечкіна до санкційного списку, обмежити його фінансові операції та право володіти майном у Канаді, а також запровадити безстрокову заборону на в’їзд до країни без винятків для професійних чи особистих поїздок.

Серед підстав для таких вимог – багаторічна підтримка хокеїстом Володимира Путіна та його участь у передвиборчій рекламі партії «Єдина Росія» у вересні 2026 року. Варто зазначити, що Путін і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уже перебувають під канадськими санкціями.

Про це повідомляє Конгрес українців Канади.

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