Конгресмен Девіс, за прогнозом, збереже мандат у Північній Кароліні — The Hill

У США конгресмен-демократ Дон Девіс, за прогнозом Decision Desk HQ, збереже місце в Палаті представників від 1-го виборчого округу Північної Кароліни. Як повідомляє The Hill, він випереджав республіканку Лорі Бакгаут на два відсоткові пункти після надходження даних про 93% голосів.

Попередні результати голосування

Станом на 00:16 за даними Decision Desk HQ Девіс мав 49% голосів, а Бакгаут — 47%. Видання зазначає, що чинний конгресмен уже перемагав Бакгаут на виборах 2024 року — ще до зміни меж округу.

Минулого року 1-й округ Північної Кароліни перекроїли в межах ініційованого республіканцями перерозподілу виборчих округів. До нього включили громади, які історично підтримували кандидатів від Республіканської партії.

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Позиції Девіса у Конгресі

Девіс — ветеран Повітряних сил США та мирянин-служитель Пресвітеріанської церкви, який працює у Палаті представників другий термін. The Hill характеризує його як центристського демократа. Він був серед 14 демократів, які цього року підтримали підготовлений республіканцями законопроєкт у сфері сільського господарства.

Також конгресмен підтримував двопартійні законодавчі ініціативи щодо розширення ресурсів для ветеранів і зміцнення відносин США з Ізраїлем. Під час кампанії Девіс обіцяв домагатися зниження вартості рецептурних ліків, розширення доступного житла, інвестицій у сільську інфраструктуру та освіту, а також поліпшення послуг для ветеранів.

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