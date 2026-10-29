Конгресмен Дон Бейкон закликав не пускати Лаврова до США — RMF24

У США конгресмен-республіканець Дон Бейкон закликав не допустити міністра закордонних справ росії, держави-агресора, Сергія Лаврова до країни для участі в зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств G20 в Атланті. Захід запланований на п’ятницю та суботу, повідомляє RMF24.

Реакція в Конгресі

Бейкон заявив у соцмережі X, що Лавров не повинен мати права на в’їзд до США, доки володимир путін веде війну проти України та росія бомбардує українські міста. За словами конгресмена, на міжнародних форумах не має бути місця для представників російської влади, яка, на його думку, очолює «державу-парію».

Критику також висловила сенаторка-демократка Джин Шахін. Вона заявила, що президент США Дональд Трамп має чинити реальний тиск на путіна, а не «стелити червону доріжку» його прибічникам на американській території.

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Порядок денний зустрічі

Державний департамент США наголосив на значенні зустрічі для глобальної економіки й безпеки. Учасники планують обговорити протидію геополітичним кризам, загрози свободі судноплавства, енергетичну та продовольчу безпеку, а також стійкість ланцюгів постачання.

Господарем зустрічі має стати державний секретар США Марко Рубіо. Польщу представлятиме віцепрем’єр і міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Зустріч в Атланті має підготувати ґрунт для грудневого саміту лідерів G20 у Флориді.

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