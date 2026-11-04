Конгресмен Гарсія порадив республіканцям найняти адвокатів — The Guardian

У США конгресмен-демократ Роберт Гарсія заявив, що республіканцям варто найняти адвокатів після проміжних виборів. Демократи повернули контроль над Сенатом, а медіа повідомляли, що партія також близька до здобуття більшості в Палаті представників. Гарсія нині є провідним демократом у комітеті Палати представників з нагляду та, як очікується, очолить його. Про це повідомляє The Guardian.

Повноваження комітету

Комітет Палати представників з нагляду має широкі повноваження: він може викликати свідків, вимагати урядові документи та видавати повістки. Заява Гарсії стала сигналом готовності демократів посилити контроль за адміністрацією президента США Дональда Трампа, якщо вони отримають більшість у Палаті представників.

Протягом попередніх двох років республіканці мали більшість в обох палатах Конгресу, що ускладнювало демократам протидію порядку денному Трампа. На момент публікації матеріалу демократи, за даними медіа, здобували або наближалися до перемоги в низці конкурентних округів Палати представників у Кентуккі, Нью-Джерсі, Північній Кароліні, Пенсильванії та Огайо.

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Плани демократів

Раніше Гарсія заявляв, що в разі перемоги демократів планує очолити розслідування ролі Ілона Маска в Департаменті ефективності уряду, ділових операцій родини Трампа, можливих зловживань з боку Служби імміграційного та митного контролю США, а також обставин, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна. За його словами, демократи вже впродовж місяців працювали над цими напрямами.

Сенатор-демократ Рон Вайден, який, за очікуваннями, очолить фінансовий комітет Сенату, також натякнув на можливе використання нових повноважень, написавши в X слово «Subpoenas». Гарсія раніше зазначав, що Палата представників може звертатися до суду від свого імені, застосовувати процедури щодо неповаги до Конгресу, зокрема кримінальні та цивільні, а також видавати повістки.

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