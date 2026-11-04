Конгресмен Майк Лоулер визнав поразку на виборах у Нью-Йорку — The Hill

Конгресмен-республіканець Майк Лоулер визнав поразку демократці Кейт Конлі на виборах до Палати представників США у 17-му виборчому окрузі штату Нью-Йорк. Як повідомляє The Hill, під час виступу перед прихильниками у вівторок увечері Лоулер заявив, що після підрахунку всіх голосів у Вестчестері стане очевидно, що він програв.

Лоулер сказав, що вважає правильним визнавати результат уже в день виборів. Він привітав Конлі та побажав їй успіху як наступній членкині Конгресу.

Перегони ще не оголосили завершеними

Партнер The Hill із підрахунку результатів Decision Desk HQ на момент публікації ще не оголосив переможця в окрузі. Визнання Лоулером поразки означає, що мандат, який він обіймав, може перейти до демократів і зміцнити їхні позиції у Палаті представників.

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Перегони привернули загальнонаціональну увагу, а обидві партії спрямували на них значні ресурси. Республіканці намагалися зберегти свою вузьку більшість у нижній палаті Конгресу.

Позиції кандидатів

Під час кампанії Лоулер наголошував на готовності співпрацювати з обома партіями та позиціонував себе як поміркованого законодавця. У Конгресі він був серед чотирьох республіканців, які підтримали петицію, підтриману демократами, для винесення на голосування законопроєкту про продовження на три роки субсидій за програмою Affordable Care Act. Також він виступав за скасування обмеження на відрахування державних і місцевих податків.

Конлі дистанціювалася від лівого крила Демократичної партії та робила акцент на невдоволенні виборців президентом Дональдом Трампом, зокрема через економіку й війну в Ірані. Її підтримали League of Conservation Voters, Planned Parenthood Action Fund, Defend the Vote та лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

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