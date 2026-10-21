Конгресмен Мікс звинуватив президента Мілея у втручанні у вибори США — Buenos Aires Times

Конгресмен-демократ від Нью-Йорка Грегорі Мікс звинуватив президента Аргентини Хав'єра Мілея в неналежному втручанні у вибори до Конгресу США після того, як той публічно підтримав кандидатуру республіканки Марії Ельвіри Саласар на переобрання у Флориді. Про це повідомляє Buenos Aires Times.

Заява конгресмена

Мікс, який є провідним демократом у Комітеті Палати представників США із закордонних справ, оприлюднив заяву в соцмережі X. Він наголосив, що американські вибори мають вирішувати громадяни США, а не іноземні глави держав, і закликав аргентинського президента поважати демократичні принципи.

За словами конгресмена, США й Аргентина мають тривалі відносини, засновані на взаємній повазі та спільних демократичних цінностях. Мікс також заявив, що Конгрес повинен і надалі чітко вказувати на неприйнятність будь-якого іноземного втручання у виборчий процес.

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Підтримка Саласар

Реакція Мікса пролунала після публікації Саласар відео, у якому Мілей підтримав її кандидатуру на переобрання до Палати представників від 27-го округу Флориди. У зверненні до жителів Маямі президент Аргентини назвав її одним із найсильніших голосів континенту та відзначив її захист свободи, демократії, вільних ринків і права людей поліпшувати життя власними зусиллями.

Мілей заявив, що Вашингтону потрібні лідери, які розуміють Латинську Америку, протистоять соціалістичній лівиці та засуджують наслідки соціалізму. Саласар у коментарі для The New York Post у відповідь на критику Мікса сказала, що його заперечення є для неї приводом для гордості, пов'язавши суперечку з ідеологічними відмінностями між політичними таборами.

Вибори у Флориді

Марія Ельвіра Саласар, яка має кубинське походження, балотується на переобрання 3 листопада. Вона підтримує тісні політичні зв'язки з Дональдом Трампом, а її робота в Конгресі пов'язана, зокрема, із жорсткою позицією щодо урядів Куби та Венесуели.

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