Конгресмен Ро Ханна закликав припинити фінансування операцій в Ірані — The Hill

У США конгресмен-демократ Ро Ханна заявив, що Палата представників і Сенат мають припинити фінансування будь-яких подальших воєнних дій країни в Ірані. Про це він сказав в ефірі Fox News Sunday, повідомляє The Hill.

«Я б припинив фінансування. Палата представників і Сенат повинні припинити фінансування будь-яких подальших дій у війні з Іраном. Саме так ми зупинили війну у В’єтнамі, і нам потрібно зупинити цю війну в Ірані», — сказав Ханна.

Резолюції щодо воєнних повноважень

Ханна разом із конгресменом-республіканцем Томасом Мессі працював над кількома резолюціями щодо воєнних повноважень у зв’язку з Іраном. Такі резолюції мають спеціальний парламентський статус у Палаті представників і Сенаті та дають членам Конгресу змогу винести питання на голосування, оминаючи керівництво республіканців у Палаті представників.

Водночас спроби Ханни та інших демократів домогтися проведення кількох таких голосувань успіху не мали.

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Заяви під час кампанії

У дописі в соціальних мережах Ханна закликав виборців обрати республіканця Майка Роджерса, якщо вони хочуть продовження війни, або демократа Абдула Ель-Сайєда, якщо хочуть її завершення. Він також написав, що демократи можуть обнулити асигнування на війну в Ірані.

Конгресмен пов’язав продовження конфлікту зі зростанням цін на бензин і дизельне пальне та заявив, що виборці, які хочуть продовження війни й вищих цін на пальне, мають голосувати за республіканців.

Згідно з опитуванням AP-NORC, близько 70% респондентів вважають, що законодавці мають надати пріоритет завершенню конфлікту в Ірані. За даними The Hill, до жовтня конфлікт тривав вісім місяців, коштував 47 млрд доларів і призвів до загибелі 21 американського військовослужбовця. Оцінка не враховує витрат на пошкоджені американські військові бази на Близькому Сході.

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