Конгресмен США пояснив слова Рубіо про глухий кут у війні

Заяву державного секретаря США Марко Рубіо про «глухий кут» у мирних переговорах щодо України неправильно витлумачили. Так вважає конгресмен-республіканець Ден Креншо, який заявив, що Рубіо оцінював ситуацію на полі бою, а не закликав Україну здаватися. Водночас Креншо підтримав посилення тиску на Росію, нові санкції та спроби змінити ситуацію, щоб змусити Володимира Путіна до змістовних переговорів.

Конгресмен-республіканець Ден Креншо заявив, що слова державного секретаря США Марко Рубіо про «глухий кут» у переговорах щодо завершення війни в Україні неправильно зрозуміли. На його думку, у словах Рубіо немає суперечності з позицією президента України Володимира Зеленського.

Чому Креншо захистив заяву Рубіо

За словами конгресмена, висловлювання Рубіо не варто сприймати як привід для образ чи звинувачень. Він вважає, що державний секретар просто описав ситуацію на фронті. «Думаю, тут сталося певне неправильне тлумачення його слів. Гадаю, і Зеленський, і Рубіо мають рацію. Я вважаю, що державний секретар Рубіо просто констатує очевидне», — сказав Креншо.

Він пояснив, що з погляду військової ситуації війну Росії проти України справді можна охарактеризувати як «глухий кут». Однак це не означає, що Україна програє або що потрібно припинити боротьбу.

Креншо також наголосив, що Зеленський має рацію, коли говорить про необхідність змінити ситуацію. Для цього, на думку конгресмена, потрібно посилювати важелі впливу на Росію. «Водночас Зеленський також має рацію, коли каже, що для зміни динаміки такого глухого кута потрібно посилювати важелі впливу. І ми цілковито з цим погоджуємося», — зазначив він.

Санкції проти Росії та звернення до Маска

Креншо підтримує кроки, які, на його думку, можуть посилити тиск на Москву. Зокрема, він виступає за запровадження жорстких санкцій проти Росії. Також конгресмен підтримав спроби переконати американського підприємця Ілона Маска відновити роботу Starlink у потрібному для України форматі. За словами Креншо, ухвалення законопроєкту про санкції має стати частиною спільних зусиль, спрямованих на зміну ситуації у війні. «Ми всі тут проголосували за законопроєкт про санкції, тож, очевидно, хочемо, щоб його реалізували, чи не так? Усе це посилює наші важелі впливу», — сказав конгресмен.

Він також звернувся до Ілона Маска й пояснив, чому, на його думку, іноді потрібно посилювати тиск, навіть якщо це створює ризик загострення ситуації. «І якби Ілон був тут, я сказав би йому ось що: іноді потрібно йти на ескалацію, адже він побоюється її, щоб згодом знизити напруженість. Саме так і потрібно діяти, особливо коли маєш справу з агресивним забіякою», — заявив Креншо.

Таким чином, конгресмен виступає за посилення тиску на Росію, а не за відмову від підтримки України. Він вважає, що додаткові важелі впливу можуть допомогти змінити перебіг війни та наблизити переговори.

Креншо вважає, що США та Україна мають спільну мету

Наприкінці виступу Креншо ще раз наголосив, що не бачить суперечності між позиціями Зеленського та Рубіо. На його думку, слова державного секретаря стосувалися оцінки ситуації на фронті, а не прогнозу поразки України. «І мені здається, що слова Рубіо дещо неправильно інтерпретували. Він не закликає здаватися. Він не стверджує, що Україна зазнає поразки. Він просто оцінює ситуацію на полі бою», — пояснив конгресмен.

Креншо додав, що американські законодавці, які підтримують Україну, прагнуть змінити ситуацію так, щоб Росія погодилася на серйозний діалог. «Ми всі тут на одному боці. Намагаємося змінити динаміку цієї ситуації, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і вести змістовний діалог. Очевидно, досі він цього не зробив», — підсумував він.

Отже, Креншо трактує слова Рубіо як оцінку військової ситуації, а не заклик до капітуляції. Водночас він наголошує на необхідності посилювати тиск на Москву, зокрема через санкції, щоб спонукати Кремль до реальних переговорів. Про це Креншо сказав під час брифінгу з журналістами.

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