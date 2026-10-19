У Лонг-Бічі, штат Каліфорнія, громадянина США Рікардо Гонсалеса госпіталізували після затримання федеральними агентами Імміграційної та митної служби США (ICE), повідомляє The Guardian. Конгресмен-демократ Роберт Гарсія, який представляє Лонг-Біч, заявив, що агенти ICE жорстоко напали на Гонсалеса та зламали йому руку.

На відео суботнього інциденту Гонсалес, якого назвали колишнім працівником міста, лежить обличчям донизу у водостічній канаві та в кайданках, а співробітники ICE стоять колінами на його спині. Мер Лонг-Біча Рекс Річардсон розповів CNN, що Гонсалес у певний момент викликав екстрені служби. Коли прибула поліція, чоловік уже був затриманий і травмований.

Версія родини та реакція конгресмена

Донька Гонсалеса Леслі на сторінці збору коштів на лікування заявила, що її батька збив з електровелосипеда автомобіль ICE без розпізнавальних знаків. За її словами, чоловіка двічі вдарили електрошокером, притиснули до землі та доправили до лікарні із серйозними травмами.

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Гарсія назвав дії агентів «жорстоким нападом», закликав скасувати ICE та подякував мешканцям, які записали інцидент на відео й підтримали родину Гонсалеса.

Що повідомила поліція Лонг-Біча

Поліція Лонг-Біча заявила, що співробітники ICE також звернулися по екстрену допомогу через пошкодження автомобіля та людину, яка потребувала медичної допомоги. Правоохоронці прибули на місце інциденту за участю великої групи людей і федеральних агентів.

За даними поліції, один з офіцерів виявив закутого в кайданки дорослого чоловіка, якого утримували ICE і який кровоточив. Його перевезли до пожежної станції, де працівники поліції зняли кайданки, після чого пожежники доправили пораненого до лікарні. Поліція наголосила, що не брала участі в імміграційній операції та нікого не заарештовувала. Міністерство внутрішньої безпеки США, якому підпорядковується ICE, публічно не пояснювало причин затримання Гонсалеса.

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