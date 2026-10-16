Конгресменен Грегорі Мікс представив законопроєкт про скасування дизельної угоди Трампа із Путіним

У Палаті представників Конгресу США внесли законопроєкт, який передбачає блокування так званої «дизельної угоди» президента Дональда Трампа з Росією. Документ представив демократ Грегорі Міксом за підтримки представників обох партій.

Цей законопроєкт також пропонує заборонити інвестиції в російський енергетичний сектор.

У п'ятницю, 16 жовтня, з'явилася заява, у якій сказано, що заступник голови комітету Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт про заборону "корупційних нафтових угод з РФ".

Метою ініціативи, як зазначено в повідомленні, є скасування угоди щодо дизелю, яку Трамп уклав із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це сказано на сайті Демократів комітету з питань закордонних справ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не був заздалегідь поінформований про домовленості США з Росією щодо постачання дизельного пального та рішення про послаблення санкцій.

Україна відновить удари по нафтопереробних заводах Росії, заявив президент Володимир Зеленський. Подробиці щодо термінів і масштабів майбутніх атак наразі не наведені.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаки по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах.

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