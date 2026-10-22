Конгресмени США закликали Трампа дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по РФ

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Група з 23 членів Палати представників Конгресу США звернулася до президента Дональда Трампа із закликом домовитися з Ілоном Маском про дозвіл Україні використовувати супутникову систему Starlink для ураження російських ракетних установок на території РФ. Ініціативу підтримали представники обох провідних американських партій.

Звернення підписали 16 демократів і сім республіканців. Законодавці наголосили, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності припинити війну, тому Україна повинна мати можливість знищувати засоби, за допомогою яких Росія атакує українську територію.

«Ми пишемо, щоб закликати вас попросити Ілона Маска дозволити Україні використовувати супутникову інтернет-систему Starlink для полювання на ракетні установки всередині Росії. За допомогою одного телефонного дзвінка ви могли б як врятувати життя, так і дати Володимиру Путіну більше стимулів для переговорів», — ідеться у зверненні.

Для пояснення своєї позиції конгресмени використали порівняння з лучником, наголосивши на необхідності завдавати ударів по місцях запуску російських ракет.

«Якщо Україна не може надійно перехоплювати російські стріли, вона повинна мати можливість стріляти в лучника», — зазначили автори документа.

Серед республіканців, які підтримали ініціативу, — Джо Вілсон, Браян Фіцпатрік, Дон Бейкон, Макс Міллер, Карлос Хіменес, Джефф Герд та Енді Гарріс.

Конгресмен Джо Вілсон також публічно висловився на підтримку звернення.

«Україна повинна мати змогу захищати себе, свій народ і Захід! Найкращий спосіб досягти цього — знищити здатність Росії здійснювати свої терористичні атаки», — заявив він.

Звернення американських законодавців з’явилося на тлі повідомлень про обмеження в роботі супутникового зв’язку, який використовують українські військові. У середині жовтня стало відомо про перебої в роботі Starshield — військової системи, створеної на основі технологій Starlink.

За наявною інформацією, обмеження вплинули на роботу окремих українських безпілотників, зокрема під час руху на високій швидкості, що ускладнило виконання бойових завдань.

За даними The Wall Street Journal, рішення про уповільнення роботи військової версії супутникового зв’язку ухвалив Ілон Маск. Водночас офіційно відповідального за запровадження обмежень не встановлено, а представники американської адміністрації заперечували свою причетність.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що умови використання Starlink визначають компанія SpaceX та її керівництво, а не Білий дім.

Про це повідомляє видання The Hill.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск розпорядився знизити швидкість роботи військової версії Starlink, на яку покладаються українські сили оборони. За даними ЗМІ, це рішення спричинило занепокоєння в Києві та розгубленість в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Європейська комісія звернулася до американської компанії SpaceX з вимогою терміново та у повному обсязі відновити швидкісну роботу супутникового зв’язку Starlink на території України. Офіційний представник Єврокомісії з питань оборони та космосу Тома Реньє під час брифінгу в Брюсселі заявив, що останні повідомлення про штучне уповільнення надання послуг викликають глибоке занепокоєння.

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