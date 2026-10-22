Конгресмени США закликали Трампа змусити Маска зняти обмеження Starlink для України

0:00 / 0:00

Двопартійна група з 23 членів Палати представників США надіслала лист президенту Дональду Трампу із закликом звернутися до Ілона Маска щодо надання Україні повного доступу до системи Starlink.

Законодавці, серед яких сім республіканців та 16 демократів, наголошують на необхідності використання супутникового зв'язку для виявлення та ураження ракетних пускових установок безпосередньо на території рф.

За словами конгресменів, відновлення повноцінної роботи Starlink та його військової версії Starshield вбереже життя цивільних, підвищить ефективність української ППО та стимулюватиме кремль до реальних переговорів.

Джерело: The Hill.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не причетний до обмеження доступу України до Starshield — військової версії супутникової системи Starlink.

Ілон Маск наказав сповільнити роботу оборонних систем Starshield в Україні. Про це йдеться у сюжеті PBS NewsHour, присвяченому впливу підприємця на безпекові інтереси США. Матеріал вийшов у форматі відеосегмента, також доступного для прослуховування.

Читай нас у