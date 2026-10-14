Конгресвумен Рамірес внесла у США законопроєкт про ліквідацію ICE — The Hill

Конгресвумен-демократка від Іллінойсу Делія Рамірес внесла у США законопроєкт Reimagining Safety Act, який передбачає ліквідацію Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), Митно-прикордонної служби (CBP) і Міністерства внутрішньої безпеки (DHS). Про це повідомляє The Hill.

Нове відомство

Згідно з ініціативою, замість DHS планують створити нову структуру — Міністерство громадської безпеки. Рамірес назвала запропоноване відомство «орієнтованим на громади».

Законопроєкт водночас має зберегти функції DHS, не пов’язані з імміграцією. Зокрема, йдеться про Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) та Адміністрацію транспортної безпеки (TSA).

Позиція авторки законопроєкту

Рамірес входить до Комітету Палати представників з питань внутрішньої безпеки та раніше неодноразово закликала ліквідувати ICE й розформувати DHS. У своїй заяві вона сказала, що підставою для демонтажу DHS є, зокрема, смерті людей під вартою, загибель людей від дій ICE та CBP, депортації до третіх країн і роз’єднання сімей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У січні Рамірес брала участь у протесті в Міннеаполісі після того, як федеральні агенти під час імміграційної операції застрелили двох громадян США, зазначає видання.

Громадська думка

За опитуванням AP-NORC, оприлюдненим 1 жовтня, 39% американців схвалювали підхід президента Дональда Трампа до імміграційної політики. Інше опитування Economist/YouGov, проведене у січні, показало, що ліквідацію ICE підтримували 46% респондентів, тоді як 43% були проти.

Частина демократів уникала закликів до повної ліквідації ICE, однак ця ідея набула помітності після смертельних інцидентів за участю федеральних агентів.

Читай нас у