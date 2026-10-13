Kongsberg збудує у Польщі завод систем протидії дронам — Defense News

Норвезька компанія Kongsberg вирішила збудувати в північній Польщі новий виробничий майданчик для систем протидії дронам. У підприємство планують інвестувати понад 200 млн злотих, або близько 51 млн доларів, повідомляє Defense News.

Виробництво для програми San

Інвестиція пов’язана зі співпрацею Kongsberg із польською державною оборонною групою PGZ щодо постачання польським військовим систем протидії безпілотникам San. Президент і генеральний директор Kongsberg Ейрік Лі заявив, що компанія вже тривалий час працює в Польщі та вважає важливим створення місцевих виробничих майданчиків.

За даними Міністерства національної оборони Польщі, контракт на програму San оцінюється приблизно у 15 млрд злотих, або 3,8 млрд доларів. Kongsberg і PGZ мають поставити польській армії 18 батарей протидії дронам, 52 вогневі взводи, 18 командних взводів та 703 транспортні засоби.

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Старт серійного випуску у 2028 році

Контракт переважно фінансуватиметься за рахунок позик, які Польща отримала в межах механізму Європейського Союзу Security Action For Europe, або SAFE. У Kongsberg очікують зростання попиту на її рішення через занепокоєння щодо вторгнень дронів у регіоні та розраховують також на експортні контракти.

Компанія планує підписати контракт на будівництво до кінця 2026 року та розпочати роботи одразу після цього. Серійне виробництво систем протидії безпілотникам може стартувати в першій половині 2028 року. Після виходу на повну потужність завод має створити понад 100 робочих місць у Польщі. Надалі підприємство також може додати до свого портфеля інші оборонні рішення.

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