Конлі засудила заяву Мамдані про 7 жовтня — Jerusalem Post

Демократична кандидатка Кейт Конлі, яка балотується до Палати представників США від 17-го округу штату Нью-Йорк, під час теледебатів засудила заяву мера Нью-Йорка Зограна Мамдані від 7 жовтня. Її суперник, чинний конгресмен-республіканець Майк Лоулер, запитав, чи готова вона публічно засудити висловлювання мера. Конлі відповіла, що засуджує цю заяву та антисемітизм незалежно від партійної належності, повідомляє Jerusalem Post.

Боротьба за голоси єврейських виборців

Лоулер і Конлі змагаються за мандат у 17-му окрузі Нью-Йорка, до якого входять округи Патнем і Рокленд, а також частини округів Вестчестер і Датчесс. За даними дослідження, замовленого Jewish Electorate Institute у 2024 році, приблизно 19% жителів округу є євреями. Опитування показують, що кандидати мають близькі результати в межах статистичної похибки.

Лоулер стверджує, що Конлі раніше не дистанціювалася від Мамдані та прогресивного крила Демократичної партії. Конлі, своєю чергою, звинувачує Лоулера в беззастережній підтримці законодавчих пріоритетів президента Дональда Трампа.

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Під час дебатів обидва кандидати висловилися за подальше фінансування США наступальної та оборонної військової допомоги Ізраїлю. Конлі заявила про підтримку права Ізраїлю на існування та його безпеки, водночас зазначивши, що готова критикувати уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, якщо вважатиме його дії неправильними для Ізраїлю та США.

Суперечка щодо Ірану

Конлі також сказала, що підтримала удари адміністрації Трампа по об'єктах, пов'язаних із розробкою Іраном ядерної зброї. Водночас вона розкритикувала спосіб ведення війни, заявивши, що США були втягнуті в конфлікт без чітких воєнних цілей та стратегії виходу.

Лоулер захистив своє голосування проти ініціатив Конгресу щодо припинення війни. Він заявив, що в період роботи Конлі в Раді національної безпеки США послабили санкції проти незаконної торгівлі нафтою між Китаєм та Іраном, що, за його словами, дало Ірану кошти для фінансування ХАМАС, «Хезболли» та хуситів. Конлі, захищаючи свій послужний список, нагадала, що в період її роботи було ліквідовано лідера «Ісламської держави».

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