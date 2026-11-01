Консервативні подкастери стали на 70% рідше згадувати Трампа — CBC

У США частина молодих чоловіків, які голосували за президента Дональда Трампа у 2024 році, розчарувалася в ньому, а популярні праві подкастери дистанціюються від президента й висловлюють критику. Експерти вважають, що це може позначитися на результатах проміжних виборів, повідомляє CBC.

20-річний студент-політолог із Бінгемтона у штаті Нью-Йорк Ніколас Апарісіо, який очолює місцевий осередок College Republicans, заявив, що голосував за Трампа через очікування поліпшення економіки та власних перспектив. Тепер він каже, що почувається ошуканим, і не виключає, що не голосуватиме на проміжних виборах. Серед проблем Апарісіо назвав працевлаштування, вартість житла, ціни на пальне та можливість створити сім’ю.

Занепокоєння молодих виборців

Директор з опитувань Гарвардського інституту Джон Делла Вольпе заявив, що демократи мають перевагу в 26 пунктів над республіканцями серед молодих людей. За даними його останнього опитування, лише 9% молодих американців вважають, що країна рухається правильним шляхом, а 69% бояться майбутнього. Водночас про тверду готовність голосувати заявив 31% молодих чоловіків.

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Директор American Institute for Boys and Men Девід Сасакі зазначив, що подкастери Джо Роган, Стівен Бартлетт і комік Ендрю Шульц мають значний вплив на чоловіків покоління Z. На його думку, частина молодих чоловіків сприймає ведучих як доступних співрозмовників і рольові моделі, яких їм бракує поза інтернетом.

Критика серед подкастерів

У 2024 році Роган, Шульц і Тео Вон запрошували Трампа до своїх шоу та говорили про політику MAGA у спосіб, що виглядав як її підтримка. Згодом Шульц заявив, що шкодує про свій голос за Трампа, а Такер Карлсон у квітні висловив жаль через підтримку президента на виборах 2024 року. Роган також критикував Трампа через проведення UFC-заходу в Білому домі та війну в Ірані.

За підрахунками The Wall Street Journal, на які посилається CBC, кількість згадок Трампа у випусках консервативних подкастерів, зокрема Рогана та Бена Шапіро, знизилася на 70% порівняно з періодом напередодні президентських виборів 2024 року.

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