Консорціум Daou Kiwoom став пріоритетним претендентом на JoongAng Ilbo — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, консорціум на чолі з Daou Kiwoom Group за участю CJ Group і Shinsegae став пріоритетним претендентом на придбання видавця газети JoongAng Ilbo, який має фінансові труднощі. Як повідомляє Korea Herald, консорціум, за даними медіа, запропонував близько 500 млрд вон, або $375 млн, випередивши інших учасників торгів.

Структура консорціуму

Daou Kiwoom Group, флагманською фінансовою структурою якої є Kiwoom Securities, як очікується, отримає 50% у консорціумі. Решту часток мають розділити розважальний конгломерат CJ Group і ритейлер Shinsegae.

Участь CJ і Shinsegae пов’язана з історією JoongAng Ilbo. Голова CJ Group Лі Чже Хьон і голова Shinsegae Чон Ю Кьон є онуками засновника Samsung Лі Бьон Чхоля, який заснував газету у 1965 році. CJ уже володіє 9,24% акцій JoongAng Ilbo через афілійовану структуру CJ OliveNetworks.

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Фінансування видавця

Угоду мають здійснити через розміщення нових акцій серед визначеного кола інвесторів. За даними видання, кошти від цього мають надійти безпосередньо JoongAng Ilbo, а не чинним акціонерам, і посилити фінансовий стан видавця. У липні JoongAng Ilbo отримав схвалення програми реструктуризації боргу за участю кредиторів.

Shinsegae підтвердила участь у консорціумі та заявила про намір розвивати співпрацю, використовуючи культурні платформи й контент про стиль життя, водночас поважаючи ідентичність і досвід JoongAng Ilbo. За інформацією Korea Herald, Shinsegae виступає фінансовим інвестором, не прагне управлінського контролю та може стати третім за величиною акціонером видавця.

Консорціум випередив п’ятьох конкурентів, серед яких Orion, Global Sae-A, OK Holdings, eBroadcasting і Geumbo Development. Daou Kiwoom управляє платформою вебтунів і веброманів KidariStudio, а серед ключових активів CJ Group є медіа- та розважальна компанія CJ ENM.

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