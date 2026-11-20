Консорціум на чолі з FedEx завершив придбання польської компанії InPost за 7,8 млрд євро, або 34,5 млрд злотих. InPost залишиться зі штаб-квартирою в Польщі, а її засновник і генеральний директор Рафал Бжоска продовжить керувати компанією, повідомляє Notes from Poland.

Структура угоди

Угоду вперше оголосили в лютому, а в липні її схвалила Європейська комісія. Після завершення поглинання акції InPost виключили з лістингу біржі Euronext Amsterdam, тож компанія стала приватною.

FedEx і американська інвестиційна компанія Advent отримали по 37% акцій InPost. Інвестиційна структура Бжоски A&R Investments володіє 16%, ще 10% належать чеському інвестиційному фонду PPF. Акції придбали за ціною 15,60 євро за штуку.

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Незмінне керівництво та розвиток

Advent заявила, що InPost збереже назву, бренд, штаб-квартиру в Польщі та операційну незалежність. Бжоска, який заснував бізнес у 1999 році, залишиться гендиректором разом із чинною управлінською командою.

У консорціумі планують прискорити інвестиції в операції InPost і розширювати її присутність. FedEx та InPost також розглядатимуть можливості співпраці. Президент і генеральний директор FedEx Радж Субраманіам заявив, що поєднання глобальної мережі компанії з можливостями InPost у доставці останньої милі може стати основою для прибуткового зростання.

InPost є найбільшим оператором поштоматів у Європі: компанія має близько 70 тисяч автоматів на континенті, зокрема приблизно 30 тисяч у Польщі та 16 тисяч у Великій Британії. У другому кварталі 2026 року її виручка сягнула 4,18 млрд злотих, збільшившись на 18,2% у річному вимірі, а кількість оброблених посилок зросла на 16% — до 380,9 млн.

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