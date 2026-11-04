Константіно прогнозують перемогу в окрузі Стефанік у Нью-Йорку — The Hill

У США республіканцеві Ентоні Константіно прогнозують перемогу на виборах до Палати представників у 21-му окрузі штату Нью-Йорк. За даними The Hill, такий прогноз оприлюднила Decision Desk HQ — партнер видання з виборчих даних.

Результати підрахунку

Константіно, генеральний директор компанії Sticker Mule, змагався з демократом Блейком Гендебієном і незалежним кандидатом Крістофером Шмідтом. Станом на середу пообіді було підраховано понад 95% голосів, а республіканець набирав трохи менш як 51%. Його кандидатуру підтримав президент США Дональд Трамп.

Кампанія та вакантний мандат

Під час кампанії Константіно наголошував на своєму підприємницькому досвіді. Компанія Sticker Mule базується в Амстердамі, штат Нью-Йорк, та має виробничі потужності у штаті Південна Кароліна й Італії.

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У передвиборчій програмі він обіцяв скорочувати державні витрати, знижувати вартість комунальних послуг, посилювати безпеку північного кордону США та розвивати Республіканську партію в Нью-Йорку.

Мандат став вакантним після рішення республіканки Еліз Стефанік не переобиратися. Вона представляла цей округ шість термінів і спершу планувала балотуватися на посаду губернатора штату Нью-Йорк, однак у грудні 2025 року зняла свою кандидатуру.

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