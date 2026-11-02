0:00 / 0:00

Те, що відбувається в Польщі останніми днями, відверто важко назвати просто політичною суперечкою або чимось на кшталт цього. Це повноцінна конституційна криза, яка розгортається на наших очах. Одна гілка влади звинувачує іншу в узурпації та навіть державному перевороті, на вулиці Варшави виходять тисячі людей, трапляються сутички з поліцією, а президент країни Кароль Навроцький перериває офіційний візит до Африки й терміново повертається додому. Все це дійство триває довкола Конституційного трибуналу Польщі (аналог Конституційного суду в Україні) — органу, який взагалі-то мав би бути гарантом стабільності, а натомість став епіцентром політичного шторму.

Для України це також важливі новини. Польща — один із ключових союзників Києва, провідний партнер і сусід. В країні, зрештою, проживають понад мільйон громадян України, і те, наскільки стабільною буде тамтешня влада, прямо впливає на військову допомогу, дипломатичну ситуацію та євроінтеграційні перспективи української держави. Що ж саме сталося, чому насправді конфлікт довкола Конституційного трибуналу тягнеться роками і чим це може загрожувати в майбутньому — політичний оглядач UA.News Микита Трачук разом із експертами розбирався в питанні.

Що сталося в Польщі: хронологія конституційного конфлікту

Формальним приводом для нинішнього загострення стала подія вечора 30 жовтня 2026 року. Суддя Анна Корвін-Пйотровська, яку президент Навроцький відмовляється визнавати суддею Трибуналу, оголосила про тимчасове відсторонення від виконання обов'язків голови Конституційного трибуналу Богдана Свенчковського та його заступника Бартломея Соханського. Підставою вона назвала невиконання ними службових обов'язків — зокрема блокування допуску до роботи п'ятьох новообраних суддів — а також небажання скликати загальні збори суддів для затвердження бюджету.

Реакція була миттєвою. Офіційний акаунт Трибуналу в X, який контролює старе керівництво, назвав це «незаконним захопленням» та «державним переворотом». До будівлі суду почали стікатися прихильники опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) та ультраправих сил. Поліція застосувала силу, частину протестувальників затримали. Президент Навроцький, який на той час якраз летів до Сенегалу з офіційним візитом, розвернув літак і повернувся до Варшави. Прямо посеред ночі він прибув до будівлі Трибуналу, де між ним і Корвін-Пйотровською сталася гостра перепалка.

Наступного дня Навроцький виступив із заявою про «порушення конституційного ладу Республіки Польща» та «насильницьке захоплення конституційного державного органу». Він скликав екстрені консультації з лідерами парламентських сил. Паралельно експрем'єр Матеуш Моравецький, який нині є депутатом польского парламенту (Сейму) анонсував ініціювання вотуму недовіри уряду Туска.

Прем'єр-міністр Дональд Туск, своєю чергою, виступив зі зверненням, у якому поклав відповідальність за кризу на PiS та Навроцького, заявивши, що «ніхто, навіть президент, не має права віддавати накази суддям або залякувати їх». Він наголосив, що відновлення верховенства права після років правління PiS — це «важкий процес», який вимагає «рішучих дій».



Чому це тягнеться роками: анатомія конституційного конфлікту

Аби зрозуміти, чому одна суддівська відставка спричинила такий політичний вибух, варто зазначити, що конфлікт навколо Конституційного трибуналу триває щонайменше з 2015 року. Тоді партія PiS, щойно прийшовши до влади, почала призначати своїх суддів на посади, які вже були заповнені попереднім урядом. Це викликало критику з боку ЄС, який згодом визнав, що Трибунал не відповідає стандартам незалежного суду. Відтоді інституція фактично паралізована: рішення не виконуються, легітимність суддів оспорюється, а сам орган перетворився на арену політичної битви.

Після приходу до влади коаліції Туска у 2023 році ситуація мала змінитися. Уряд обіцяв відновити верховенство права. Але на заваді став уже президент Навроцький — союзник PiS, обраний у 2025 році. Цього року Сейм обрав вісьмох нових суддів Трибуналу, але Навроцький відмовився приймати присягу п'ятьох із них, зокрема й Корвін-Пйотровської. Він мотивував це сумнівами щодо відповідності кандидатів формальним вимогам професійності й доброчесності. Водночас голова Трибуналу Свенчковський (колишній заступник міністра юстиції часів PiS) відмовився визнавати нових суддів і не допускав їх до розгляду справ.

Таким чином, в польському конституційному суді фактично існують дві групи суддів: ті, кого визнає президент і старе керівництво, і ті, кого визнає парламентська більшість та, за висновком Венеціанської комісії, значна частина правничої спільноти. Корвін-Пйотровська, спираючись на свій статус найстаршої за стажем судді серед «нової» групи, вирішила змінити status quo і перебрати контроль над Трибуналом у власні руки: саме це спровокувало нинішню ескалацію.



Чи вплине це на Україну

Коротка відповідь: безпосередньо — навряд чи, але опосередковано — цілком можливо. Польща залишається одним із ключових партнерів України, тож будь-яка дестабілізація польської політичної системи не може не позначитися на двосторонніх відносинах. Однак важливо розуміти природу цього впливу.

По-перше, чинна криза — суто внутрішня справа Польщі. Це конфлікт між гілками влади, який не має прямої кореляції із зовнішньою політикою. Ані Туск, ані Навроцький не ставлять під сумнів підтримку України. Обидві сторони публічно підтверджують відданість курсу на партнерство з Києвом. Тому говорити про те, що Польща якось глобально відвернеться від України через цю кризу, було б некоректно. Хоча, безумовно, всі польські політичні еліти наразі сконцентровані не на зовнішніх справах, а на внутрішніх проблемах і кризових процесах.

По-друге, політична нестабільність у Варшаві дійсно може ускладнити ухвалення рішень, які стосуються України. Якщо уряд Туска витрачатиме ресурс на боротьбу з президентом і опозицією, це може уповільнити просування нових пакетів допомоги або дипломатичних ініціатив. Водночас варто пам'ятати, що українське питання в Польщі давно перестало бути консенсусним: воно є предметом запеклої внутрішньополітичної боротьби та дискусій.

По-третє, і це найважливіше: Україні варто утриматися від будь-яких коментарів чи морально-політичних оцінок цієї кризи. Це внутрішня справа поляків, і втручання ззовні — тим паче з боку Києва, де ситуація з верховенством права, м'яко кажучи, не найкраща — може викликати ще сильніше поглиблення конфлікту з Варшавою.

До того ж в України є власний досвід подібних конфліктів навколо Конституційного Суду. Спроби переписати Основний закон під себе та/або взяти під контроль Конституційний суд з різною ступінню успішності робили абсолютно всі українські лідери. Тож чинна влада як ніхто інший має розуміти делікатність таких ситуацій та не давати приводів для звинувачень у подвійних стандартах і втручанні не в свою справу.



Думки експертів

Політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда зазначає: конституційна криза в Польщі має глибший характер, ніж видається на перший погляд. Також він нагадує, що політична «штовханина» довкола Трибуналу триває вже понад 10 років, і першим почав «підрихтовувати» його роботу під свої політичні потреби той, хто зараз найбільше обурюється тим, що відбувається. Саме партія «Право і справедливість» першою почала це робити.

«Ситуація справді складна і викликає серйозне протистояння. Адже в планах Кароля Навроцького, оголошених публічно, є зміни до Конституції, які поки що не виносилися на обговорення. Але зрозуміло, що Навроцького не влаштовує нинішній стан справ, нинішній розподіл можливостей у парламентській республіці, де позиції президента, на його погляд, є слабкими. Ми побачили кілька цікавих моментів. По-перше, прагнення змінити керівництво Конституційного трибуналу саме напередодні Дня всіх святих, коли 99% поляків їдуть до могил своїх близьких. По-друге, Кароля Навроцького не було в Польщі, і він навіть розвернув літак на шляху до Сенегалу, щоб повернутися. Це прагнення Дональда Туска забезпечити для себе певні політичні преференції. Туск не очікував повернення Навроцького, а Навроцький почав діяти в парадигмі такого собі політичного бійця. Вона йому близька особисто, і він, за великим рахунком, не має іншого вибору, як особисто прийти до Конституційного трибуналу і там посваритися з його суддями.

Разом із тим бачимо, що Навроцький почав процес політичних консультацій із правими і лівими партіями — тобто він демонструє необхідність пошуку виходу з цієї ситуації. Туск натякає, що він не схильний йти на компроміси і буде зміна керівництва Конституційного трибуналу та будуть різні відповідні кроки. Звучать голоси про те, що необхідно переформатувати Конституційний трибунал. За згоди всіх сторін виникає питання: хто міг би бути арбітром у цьому випадку? Адже позиція Навроцького все-таки більше відображає позицію правих сил, і йому складно бути арбітром у цій ситуації. Тому я припускаю, що ця криза триватиме, а її наступним проявом буде Марш незалежності 11 листопада, на який традиційно виходять праві сили. І я б радив уважно дивитися, хто буде поруч із Навроцьким під час цього маршу. Він брав участь у ньому і минулого року, і думаю, що обов'язково братиме участь і цього року», — розповів Магда.

На думку політолога, для України ця криза, як будь-яка криза, яка зазіхає на засади стабільності Польщі, є загрозою, бо це загроза нашому стратегічному партнеру.

«Тож я точно не радив би зловтішатися з цього всього, постити якісь меми, тощо — бо чесно кажучи, ми трохи в різних політичних історіях у будь-якому випадку», — резюмував Євген Магда.

Політичний експерт, заступник директора УІП Владислав Дзівідзінський, який наразі проживає в Польщі, впевнений: йдеться про можливість ухвалювати більшість законів та трактувати певні положення Конституції, які є маркерами для польського суспільства.

«Суть конфлікту в тому, що триває боротьба за контроль над судом і за його легітимність. Парламентська більшість, яку очолює Дональд Туск, нещодавно призначила нових суддів. А президент Навроцький, відповідно до правового балансу в державі, має прийняти їхню присягу, але він цього не зробив. Тож керівництво Конституційного суду не допустило до роботи новопризначених суддів за квотою парламентської більшості. Наприкінці жовтня вся ця ситуація загострилася, і одна із суддів, Анна Корвін-Пйотровська, взяла й оголосила про відсторонення голови Конституційного суду Богдана Сенчковського. Після цього інформація одразу потрапила до президента Навроцького, і він перервав свій міжнародний візит. Повернувся до Польщі, відвідав будівлю суду, а навколо цієї будівлі відбулися певні протести й сутички.

По факту маємо дві політичні сторони, дві гілки влади в Польщі, і кожна сторона трактує цю подію протилежно. Уряд разом із Туском говорить про відновлення верховенства права, необхідність укомплектувати Конституційний суд і зробити суддів легітимними. Для розуміння нашим читачами важливо знати, що це протистояння не виникло раптово. По факту треба брати відлік від 2015 року, коли ще правляча партія «Право і справедливість» змінила баланс у судовій системі. Але прихід Туска до влади на початку цієї каденції фактично започаткував зворотний процес, тобто відкат того, що було зроблено у 2015 році. Тепер проблема полягає в тому, що кожна політична сторона вважає законними саме свої кадри та свої рішення, а рішення іншої гілки влади — незаконними й нелегітимними. Ось цей конфлікт і відсутність балансу є правильним визначенням того, що відбувається і чому», — зазначає експерт.

При цьому, за словами політолога, найбільші ризики, про які зараз говорять деякі джерела, по факту відсутні. Не варто говорити ані про розпад уряду, ані про якесь загострення, ані про ризик для політичної стабільності держави. Тому що це, скоріше, інституційна криза.

«І найголовніше — все це відбувається напередодні виборів 2027 року. Від моменту відходу від одноосібного правління партії «Право і справедливість» протягом останніх декількох політичних циклів у Польщі весь час відбувається перехід від однієї політичної сили до іншої. Тобто по черзі змінюються опозиція і влада, парламентська та президентська. Усі ці події вкладаються в такий завчасний початок акумулювання електорату, позиціонування напередодні виборів 2027 року. Найближчим часом я очікував би продовження певного протистояння цих гілок влади та двох політичних таборів у юридичній і політичній площинах. Напевно, будуть спроби домовитися, мобілізувати прихильників своїх політичних сил. Це зібрання покаже, куди рухається конфлікт, але все одно не варто розраховувати, що він буде вичерпаний і що відбудеться швидке розв’язання конфлікту. Адже для цього потрібна домовленість не тільки щодо легітимності суддів, а взагалі глобальна домовленість. І всі намагаються показати польському суспільству свою політичну вагу.

Наостанок скажу, що для українців це однозначно невигідна і неприємна ситуація, оскільки Польща заглиблюється у внутрішню політичну кризу, Польща пріоритетом робить свою національну повістку, починає зворотний відлік до парламентської кампанії. І, відповідно, питання якогось стратегічного або зовнішнього партнерства може лише використовуватися як тригер, що не є чимось хорошим. У стратегічному та юридичному просторах Польща є ключовим партнером у вирішенні нагальних проблем України. Але цей процес неминучий. Будемо стежити далі, як він розвиватиметься», — резюмував Владислав Дзівідзінський.



Підбиваючи підсумки, нинішня конституційна криза в Польщі — це закономірний результат багаторічного накопичення протиріч навколо Конституційного трибуналу. Спроба однієї сторони силою взяти контроль над інституцією, яку інша сторона вважає нелегітимною, призвела до відкритого вуличного протистояння, залучення поліції та заяв про «державний переворот». За рік до парламентських виборів (є ймовірність, що саме тому проблема й загострилася саме зараз) це надзвичайно небезпечний прецедент, який може остаточно розколоти польське суспільство.

Для України ж ця ситуація є нагадуванням про те, наскільки важливою є політична стабільність у країнах-партнерах. Польща залишається для Києва ключовим союзником, але її внутрішні проблеми можуть опосередковано ускладнювати двосторонню співпрацю. А тому наймудріша стратегія для Києва — зберегти нейтралітет і не втручатися у внутрішні справи Варшави.

Читай нас у