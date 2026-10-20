Конституційний суд Чехії постановив, що доходи від добровільного надання сексуальних послуг мають оподатковуватися так само, як доходи від іншої діяльності. Суд також відхилив скарги жінки, якій податкові органи наказали сплатити заборгованість за 2013 і 2014 роки, повідомляє RMF24.

Позиція Конституційного суду

У мотивувальній частині рішення суддя Їржі Пржибань наголосив, що оподаткуванню підлягають фактичний дохід і приріст майна, а не юридична або моральна оцінка способу їх отримання. Він також зазначив, що стягнення податків не означає морального схвалення чи державної згоди на певний вид діяльності.

Суд вказав, що метою держави є справедливий розподіл податкового навантаження та регулювання ринку, а не отримання вигоди з праці інших людей. У рішенні також зазначено, що оподаткування сексуальних послуг у перспективі може сприяти посиленню соціальної позиції людей, які їх надають.

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Податкова перевірка і скарга

Судовий спір почався після того, як податкові органи звернули увагу на значні надходження на банківські рахунки жінки, не відображені у її податкових деклараціях. Вона пояснила, що гроші отримала від добровільного надання сексуальних послуг, і наполягала, що такі доходи не мають обкладатися податком на доходи.

Під час слухань жінка стверджувала, що, стягуючи податок із таких доходів, держава фактично стає сутенером. Конституційний суд не погодився з цим аргументом. Він також дійшов висновку, що міжнародні конвенції щодо протидії торгівлі людьми та експлуатації проституції не перешкоджають оподаткуванню добровільної проституції.

Відмінність від польських правил

RMF24 зазначає, що в Польщі діють інші правила: добровільна проституція не є злочином, однак доходи від неї не оподатковуються. Польське законодавство про податок на доходи фізичних осіб не передбачає оподаткування доходів від дій, які не можуть бути предметом юридично чинного договору.

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