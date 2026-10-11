Конституційний суд ПАР відхилив позов мисливців щодо добробуту тварин — Daily Maverick

Конституційний суд ПАР відхилив позов Південноафриканської асоціації мисливців та охорони дичини, яка вимагала вилучити положення про добробут тварин із законодавства країни щодо біорізноманіття. Як повідомляє Daily Maverick, на захист цих норм виступили Національна рада товариств із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (NSPCA) та EMS Foundation.

За заявою EMS Foundation, суд ухвалив одностайне рішення та присудив судові витрати на користь фонду. У NSPCA зазначили, що вердикт зберігає вимогу враховувати добробут диких тварин під час ухвалення рішень щодо управління ними, їхньої охорони та використання.

Що оскаржували мисливці

Спір стосувався поправок 2022 року до Національного закону про управління довкіллям і біорізноманіття. Вони прямо включили поняття добробуту тварин до природоохоронного законодавства. Закон визначає його як сукупність обставин і умов, що сприяють фізичному, фізіологічному та психічному здоров’ю тварини, якості її життя та її здатності давати собі раду в навколишньому середовищі.

Асоціація мисливців стверджувала, що парламент не забезпечив достатньої громадської участі перед ухваленням змін, оскільки суттєві поправки нібито внесли без можливості для зацікавлених сторін їх обговорити. Організація просила визнати спірні норми неконституційними й недійсними або призупинити їхню дію для додаткового обговорення.

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Також асоціація заявляла, що це визначення може загрожувати практикам сталого використання природи, зокрема відповідальному полюванню. Серед можливих наслідків вона називала обмеження на утримання хижаків і здобичі в одному заповіднику, застосування пестицидів проти сарани, скорочення чисельності тварин задля природоохоронних цілей, мічення та відстеження диких тварин.

Заклик до впровадження норм

EMS Foundation вважає, що збереження положень створює підстави для оцінки впливу людської діяльності на дику природу ще до завдання шкоди тваринам. Виконавчий директор Wilderness Foundation Africa Ендрю М’юїр заявив, що рішення підтвердило легітимність і важливість добробуту тварин у політиці та законодавстві ПАР щодо біорізноманіття.

Після рішення суду EMS Foundation закликала міністра лісового господарства, рибальства та довкілля терміново скликати Форум з добробуту дикої природи. Фонд також виступає за подальше впровадження цих положень через нормативні акти, політику, дозвільні процедури та підзвітне ухвалення рішень.

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