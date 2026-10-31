Конституційний трибунал готовий прийняти Навроцького лише самого — RMF24

У Польщі суддя Анна Корвін-Пйотровська заявила, що президент Кароль Навроцький може приїхати до будівлі Конституційного трибуналу лише сам — без Богдана Свєнчковського та першого голови Верховного суду Збігнєва Капінського. Про це повідомляє RMF24.

Умови візиту президента

Корвін-Пйотровська повідомила PAP, що після попередніх застережень щодо безпеки в Конституційному трибуналі вирішили, що можуть прийняти президента в будівлі. За її словами, для цього є відповідна зала та необхідні умови.

Суддя зазначила, що дала розпорядження службам, які охороняють будівлю трибуналу, за умови гарантії, що до установи прибуде лише президент. Вона також повідомила, що Конституційний трибунал підтримує постійний контакт зі Службою охорони держави, яка відповідає і за безпеку глави держави.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ситуація навколо трибуналу

Навроцький перервав поїздку до Сенегалу та повернувся до країни. У Президентському палаці він мав зустрітися, зокрема, зі Свєнчковським і Капінським. Водночас Корвін-Пйотровська наголосила, що їхня присутність під час можливого візиту президента до Конституційного трибуналу виключена.

Раніше суддя заявляла про готовність обговорити з президентом зниження напруги навколо трибуналу, однак пропонувала провести зустріч у Президентському палаці. Вона пояснювала, що відкриття воріт навіть для президентських автомобілів могло б призвести до проникнення сторонніх осіб на територію установи та подальшого загострення ситуації.

Близько 18:00 на сайті Конституційного трибуналу опублікували інформацію про місячну перерву у виконанні обов’язків головою трибуналу Богданом Свєнчковським і віцепрезидентом Бартломеєм Соханьським. За інформацією, переданою PAP, Корвін-Пйотровська як суддя з найдовшим стажем стала особою, що керує трибуналом. Поліція повідомила про передбачені законом дії через інформацію щодо можливої загрози життю або здоров’ю суддів і працівників установи, наголосивши, що правоохоронців у будівлі немає.

Читай нас у