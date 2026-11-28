У Лівії російський конвой держави-агресора, який перевозив військову техніку, змінив курс і повернув назад поблизу Сицилійської протоки. Це сталося в день повідомленої атаки на російський корвет «Меркурій» у Бенгазі, повідомляє RMF24 з посиланням на Reuters.

Повідомлення про атаку в Бенгазі

За даними співрозмовників Reuters у військових і розвідувальних колах, 22 листопада українські морські дрони затопили корвет «Меркурій» у порту Бенгазі. Представник однієї з європейських армій повідомив агентству, що конвой у супроводі фрегата розвернувся в районі Сицилійської протоки саме в день атаки.

Reuters зазначає, що ураження корвета на відстані понад 2 тисячі кілометрів від українського фронту викликало занепокоєння в російському військово-морському флоті. Агентство послалося на військові та розвідувальні джерела.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Техніка для Африканського корпусу

Конвой вирушив із Калінінграда 5 листопада. Востаннє його бачили 25 листопада поблизу Алжиру. За інформацією джерел Reuters, техніка, яку він перевозив, переважно призначалася для російського Африканського корпусу в Західній Африці.

Африканський корпус підпорядковується Міністерству оборони Росії та замінив групу Вагнера. Бенгазі є другим за величиною містом Лівії й центром влади генерала Халіфи Хафтара, який контролює схід країни та має тісні зв’язки з Росією. Західну частину Лівії, включно з Триполі, контролює уряд, визнаний міжнародною спільнотою.

Читай нас у