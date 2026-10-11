Координатор США заявив про гальмування планів безпеки для Гази — Jerusalem Post

Координатор США з питань безпеки генерал-лейтенант Шон М. Сален під час виступу в Ізраїлі заявив, що протидія ХАМАС не може обмежуватися військовими операціями. За оцінкою Jerusalem Post, його слова містили завуальовану критику уряду прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу через затягування кроків, спрямованих на посилення Палестинської адміністрації у Газі, зокрема підготовки нової палестинської поліції.

На заході Інституту боротьби з тероризмом Університету Райхмана Сален не назвав Нетаньягу безпосередньо. Він наголосив, що боротьба з тероризмом має охоплювати також ідеологію, освіту та суспільні умови, які сприяють появі терористичних організацій. За його словами, в ізраїльському суспільстві нині дуже низька, а можливо й відсутня, готовність до ризику у питаннях безпеки.

Координація з Палестинською адміністрацією

Американський генерал також заявив, що ХАМАС діє не лише у Газі та на Західному березі Йордану. Він згадав присутність угруповання в Йорданії, Сирії та Лівані, а також його фінансистів у Флориді й Європі. На думку Салена, протидія цьому руху потребує ширшого підходу, ніж застосування сили лише в Газі та на Західному березі Йордану.

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Сален відзначив значення координації між ізраїльськими та палестинськими силовими структурами. Він сказав, що така взаємодія допомагала стримувати ескалацію під час криз улітку та запобігати їхньому поширенню. Дестабілізація на Західному березі Йордану, за його оцінкою, могла б вплинути і на стабільність Йорданії.

Навчання палестинських поліцейських

За словами Салена, Сполучені Штати підтримують не створення палестинської армії, а навчання поліцейських за міжнародними стандартами, з урахуванням прав людини та верховенства права. Він зазначив, що такі сили можуть бути партнером у протидії ХАМАС та іншим терористичним загрозам. Генерал застеріг, що вакуум безпеки може заповнити терористична організація або ж він стане додатковим навантаженням для ізраїльської армії.

Сален також повідомив, що коаліція, яку координують США, об’єднує ще дев’ять держав. Він назвав Росію та Китай серед інших гравців, чиї зв’язки з Палестинською адміністрацією, на його думку, не відповідають інтересам цієї коаліції. Центральне командування США та офіс Салена відмовилися коментувати публікацію.

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