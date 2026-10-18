Кораблі берегової охорони КНР увійшли в обмежені води біля островів Пратас — Taipei Times

Два кораблі берегової охорони Китаю в п’ятницю вдень увійшли до обмежених вод поблизу контрольованих Тайванем островів Пратас, також відомих як Дунша, у Південно-Китайському морі. У відповідь Берегова охорона Тайваню направила патрульні судна для спостереження за ними та наказала залишити район, повідомляє Taipei Times.

Попередження китайським суднам

За даними підрозділу Дунша-Наньша Берегової охорони Тайваню, китайські судна з номерами 3301 і 3303 зайшли в обмежені води о 15:34. На момент оприлюднення заяви в п’ятницю ввечері протистояння тривало.

Тайванський патрульний корабель Cijin і катер PP-10032 оточили одне з китайських суден з обох боків. Екіпажі транслювали попередження китайською та англійською мовами, вимагаючи від нього покинути обмежені води.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція берегової охорони Тайваню

Командування на Дунша виявило китайські судна приблизно о 14:00 на південний захід від атолу. Оцінивши їхній курс і швидкість, посадовці припустили, що вони можуть увійти до обмежених вод, і спрямували тайванські патрульні судна на реагування.

У береговій охороні заявили, що цього року провели 11 операцій з витіснення китайських кораблів із вод навколо Дунша, під час яких сталося 14 зустрічей суден. Відомство назвало інцидент використанням Пекіном нібито правоохоронної діяльності для розширення своїх повноважень і створення враження юрисдикції над районом. Там також заявили про суверенітет Тайваню над Дунша та прилеглими водами й пообіцяли вжити всіх необхідних заходів для захисту національного суверенітету та морської безпеки.

Читай нас у