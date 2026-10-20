Користувачі Revolut на Кіпрі повідомили про збій у застосунку — Cyprus Mail

На Кіпрі користувачі Revolut у вівторок вранці повідомили про труднощі з доступом до своїх рахунків через збій у банківському застосунку. Порушення роботи зачепило кілька функцій сервісу.

Повідомлення про помилку

Під час відкриття застосунку клієнти бачили повідомлення про помилку з порадою спробувати ще раз пізніше. Деякі з них не могли отримати доступ до власних коштів, повідомляє Cyprus Mail.

Користувачі повідомляли про проблеми з доступом до облікових записів після того, як збій вплинув на кілька сервісів застосунку.

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Реакція компанії

Revolut підтвердила збій у відповіді на Reddit. У компанії заявили, що її інженерна команда працює над якнайшвидшим відновленням сервісів, і попередили, що частина функцій може бути недоступною.

Компанія перепросила за незручності, але не назвала строків, коли нормальний доступ до застосунку та його сервісів буде відновлено.

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