Король Чарльз III прийняв султана Оману у Віндзорі — The National

Король Чарльз III прийняв султана Оману Хайсама бін Таріка у Віндзорі на початку триденного державного візиту до Великої Британії. Це перший державний візит оманського глави держави до країни за 44 роки, повідомляє The National.

Церемонія у Віндзорі

Принц Вільям супроводжував султана до Віндзора, де для нього провели урочисту церемонію зустрічі. Під час неї Королівська кінна артилерія дала королівський салют, а також прозвучали державні гімни Оману та Великої Британії.

Після цього Чарльз III і Хайсам бін Тарік проїхали в Ірландській державній кареті до Віндзорського замку. Маршрут процесії, яка відбувалася під дощем, був оточений військовослужбовцями. Королева Камілла їхала в Шотландській державній кареті разом із заступником прем'єр-міністра Оману з оборонних питань Шихабом бін Таріком.

Принцеса Уельська Кетрін, принц Вільям, заступник прем'єр-міністра Оману з економічних питань Тіязін бін Хайсам та генеральний секретар Королівського двору Оману Лоай бін Галіб їхали в Австралійській державній кареті. У Віндзорському замку король і султан мали оглянути почесну варту.

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Програма державного візиту

Упродовж дня султан проведе час із королем і королевою та відвідає спеціальну виставку предметів з Оману в Королівській колекції. У вівторок увечері він має взяти участь у банкеті у Віндзорському замку.

У середу Хайсам бін Тарік планує провести переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом на Даунінг-стріт, а також відвідати банкет у лондонському Сіті. У четвер програмою передбачено візит до Олімпійського парку королеви Єлизавети у східному Лондоні, де султану покажуть перетворення колишнього олімпійського об'єкта на економічний центр.

Попередній візит

Востаннє правитель Оману прибував до Великої Британії з державним візитом у 1982 році: тоді султан Кабус зустрічався з королевою Єлизаветою II. Голова Британсько-оманського товариства генерал-майор у відставці Річард Стенфорд заявив, що зв'язки між двома країнами мають багатовікову історію та ґрунтуються на взаємній повазі.

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