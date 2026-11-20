0:00 / 0:00

78-річний король Великої Британії Чарльз III після того, як у 2024 році йому діагностували рак, почав регулярно їсти невеликий обід.

Раніше монарх роками пропускав денний прийом їжі через напружений графік.

Під час прогулянки в Престоні він зупинився біля фудтрака SpudBros і розповів, що найбільше любить запечену картоплю з сиром і квасолею.

Дієтолог Фей Джеймс зазначає, що таке поєднання містить рослинний і тваринний білок, клітковину та кальцій, тому може бути частиною збалансованого харчування.

Раніше лікарі та королева Камілла переконали Чарльза змінити звичку й почати обідати. Серед інших його улюблених страв — запечені яйця із сиром на сніданок, а також фрукти з власного саду в маєтку Гайгроув.

Джерело: Hello Magazine.

В Антигуа і Барбуді король Чарльз III та королева Камілла потрапили під сильну зливу під час святкування Дня незалежності країни 1 листопада.

У британській пресі з'явилися повідомлення про можливе загострення стосунків між королем Чарльзом III та принцом Вільямом. За даними джерел, причиною стали ставлення до королеви Камілли та різні погляди на можливе повернення принца Гаррі до королівської родини.

Раніше король Великої Британії Чарльз III нібито поставив принцу Гаррі та Меган Маркл жорсткі умови для відновлення стосунків із королівською родиною. За інформацією джерел, це сталося після їхньої нещодавньої зустрічі та розглядається як «останній шанс» для примирення.

Читай нас у