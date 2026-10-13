Король Феліпе VI відвідує Сеуту на тлі напруги з Марокко — France 24

Король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція нині відвідують Сеуту — іспанський анклав у Північній Африці. Їхня поїздка відбувається через кілька місяців після масового прибуття людей із Марокко.

Тисячі мігрантів залишаються в Сеуті

Понад 70 тисяч мігрантів прибули до Сеути під час масового перетину кілька місяців тому. За даними France 24, більшість із них повернулася до Марокко, однак тисячі людей досі залишаються в анклаві.

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Суперечка про суверенітет

Візит королівської пари розділив думки жителів Сеути. Як зазначає France 24, поїздка також може знову загострити дипломатичну напругу між Іспанією та Марокко. Марокко заявляє про суверенітет над Сеутою та Мелільєю — двома іспанськими анклавами в Північній Африці.

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