Король Йорданії Абдалла II прибув до Австралії вперше за десятиліття — Anadolu Agency

Король Йорданії Абдалла II прибув до Австралії з дводенним офіційним візитом — першим до країни за останнє десятиліття. Поїздка має бути присвячена зміцненню двосторонньої співпраці в обороні, регіональній безпеці та торгівлі, повідомляє Anadolu Agency.

Зустрічі в Канберрі

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе має прийняти йорданського монарха в Канберрі. Також заплановані зустрічі з генерал-губернаторкою Сем Мостін, високопосадовцями уряду та парламентарями, повідомило державне агентство Йорданії Petra.

В офісі прем'єр-міністра Австралії заявили, що програма візиту передбачає оборонні та культурні заходи. Албанезе наголосив на важливості постійної співпраці двох країн у сфері оборони й безпеки в умовах зростання невизначеності у світі.

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Безпека і торгівля

Канберра й Амман також прагнуть розвивати взаємодію у наданні гуманітарної допомоги, боротьбі з тероризмом, енергетиці та питаннях довкілля. Обидві країни беруть участь у міжнародній коаліції проти «Ісламської держави» та в йорданському безпековому форматі «Акабський процес».

Австралія та Йорданія встановили дипломатичні відносини у 1975 році. Обсяг двосторонньої торгівлі товарами й послугами у 2024–2025 роках становив 348,7 млн австралійських доларів, зокрема експорт Австралії — 217,2 млн, а імпорт — 131,5 млн. Серед основних товарів у торгівлі — м'ясо та добрива.

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