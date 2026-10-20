Король Марокко призначив прем’єркою Фатіму Захру Ель-Мансурі — BBC News

У Марокко король Мухаммед VI призначив Фатіму Захру Ель-Мансурі першою в історії країни жінкою на посаді глави уряду. Її Партія автентичності та сучасності (PAM) здобула найбільше місць на парламентських виборах у вересні та оголосила про коаліцію ще з трьома політичними силами. Разом вони мають 207 із 395 мандатів у парламенті, повідомляє BBC News.

Ель-Мансурі, якій 50 років, працює у політиці понад два десятиліття. Вона була меркою Марракеша, депутаткою парламенту та обіймала урядові посади. Останні п’ять років політикиня була міністеркою національного територіального планування, містобудування, житлової та міської політики в уряді попереднього прем’єр-міністра Азіза Ахнуша.

Реакція на призначення

Призначення спричинило дискусію про ставлення до жінок у владі. Колишній міністр юстиції Мустафа Рамід, який працював в уряді на чолі з ісламістами, у дописі у Facebook поставив під сумнів, чи повинна жінка обіймати найвищу політичну посаду. Він послався на ісламське висловлювання про неможливість успіху народу, який доручає свої справи жінці.

Марокко є конституційною монархією, однак виконавча влада значною мірою залишається в руках короля. Мухаммед VI також має закріплений у конституції традиційний ісламський титул Повелителя правовірних. Критика монархії в країні пов’язана з юридичними ризиками: кримінальний кодекс передбачає відповідальність за окремі форми образи короля, королівської родини та монархії.

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Випробування сімейним правом

Одним із ключових питань для нового уряду можуть стати зміни до Мудавани — сімейного кодексу, який регулює шлюб, розлучення й опіку над дітьми. Пакет реформ оголосили у 2024 році, проте вони ще не стали законом. Чинні норми спадкування зазвичай передбачають, що донька отримує половину частки сина за аналогічних обставин.

Вища рада улемів, орган релігійних учених країни, виступала проти зрівняння спадкових прав, посилаючись на ісламську юриспруденцію. Рада також відхилила пропозиції скасувати правило таасіб, за яким дівчата-сироти без братів можуть бути зобов’язані ділити спадщину з родичами-чоловіками, зокрема далекими. Національна рада з прав людини Марокко у звіті 2022 року заявляла, що нерівні правила спадкування сприяють бідності серед жінок.

Частина молодих жінок також очікує кроків для покращення доступу дівчат до освіти. За даними Вищої комісії з планування Марокко за 2025 рік, у сільській місцевості школу відвідували 55% дівчат віком від 15 до 17 років, тоді як у містах цей показник становив 100%. Серед перешкод названо бідність, ранні шлюби та припинення навчання.

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