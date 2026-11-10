Король Норвегії та його донька взяли участь у марафоні на Французькій Рив’єрі

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Король Гокон VIII разом зі спадковою принцесою Інгрід Олександрою взяли участь у марафоні на півдні Франції.

Забіг протяжністю 42,195 км відбувся між Ніццою та Каннами вздовж узбережжя Середземного моря.

За даними норвезького телеканалу TV 2, батько й донька зареєструвалися під своїми справжніми іменами та бігли разом з іншими учасниками.

Король подолав дистанцію за 4 години 43 хвилини та 1 секунду. Він посів 8961-ше місце в загальному заліку та 934-те у своїй віковій категорії. Результат принцеси Інгрід Олександри не оприлюднили через технічні проблеми.

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