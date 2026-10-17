Король Салман призначив і підвищив 26 суддів у Саудівській Аравії — Asharq Al-Awsat

У Саудівській Аравії король Салман бін Абдулазіз Аль Сауд видав королівський указ про підвищення та призначення 26 суддів до Ради з розгляду скарг. Про кадрове рішення 17 жовтня повідомило Asharq Al-Awsat з посиланням на Саудівське агентство преси.

Кадрове рішення для адміністративної юстиції

Президент Ради з розгляду скарг доктор Алі Аль-Ухайдіб також очолює Раду адміністративної юстиції Саудівської Аравії. Саме він прокоментував указ, що стосується 26 суддів.

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За словами Аль-Ухайдіба, указ має зміцнити кадровий склад судової системи, підвищити ефективність судочинства та поліпшити якість судових рішень.

Заява голови Ради

Він додав, що рішення відображає підтримку адміністративної юстиції з боку короля, який має титул Хранителя двох святинь. Аль-Ухайдіб також відзначив постійну увагу та нагляд з боку наслідного принца за цим напрямом судової системи.

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