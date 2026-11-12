Королева Камілла провела прийом у Кларенс-гаусі на честь номінантів Букерівської премії

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Королева Камілла організувала урочистий прийом у своїй лондонській резиденції Кларенс-гаус на честь авторів шорт-листа, членів журі та прихильників Букерівської премії 2026 року, а також нещодавно заснованої «Дитячої Букерівської премії».

«На прийомі Її Величність привітала виконавчу директорку фонду Букерівської премії Габі Вуд, з'явившись у стриманому образі — чорному сарафані та темно-синій шифоновій блузі в дрібний білий горох з воланами на манжетах», — зазначається в повідомленні з заходу. Свій ансамбль королева доповнила чорними чоботами на невисокому стійкому підборі, діамантовою брошкою у вигляді банта, сережками з перлами та браслетом Van Cleef & Arpels.

Джерело: ТСН.

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