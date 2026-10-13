Королева Летиція вразила ніжним образом на військовому параді в Мадриді

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Королева Іспанії Летиція відвідала військовий парад у Мадриді, присвячений Національному дню країни. Для заходу вона обрала світло-рожеву сукню, яку вже вдягала раніше. На тлі гостей, які переважно з’явилися в темно-синіх, червоних і зелених вбраннях, образ королеви вирізнявся ніжними відтінками.

Для публічного виходу Летиція обрала сукню довжини міді від іспанського бренду The 2nd Skin Co. із рукавами три чверті та приталеним силуетом, який переходить у спідницю-кльош. Цей одяг уже був у гардеробі королеви: торік вона з'являлася в ньому під час державного візиту до Китаю.

До образу королева додала темно-коричневі туфлі на підборах із відкритою п'ятою та чорний клатч. 54-річна Летиція доповнила усю комбінацію фамільною брошкою з перлиною та діамантами. Саме монархиня Вікторія Євгенія Баттенберзька заповіла передавати цю прикрасу, яка належить до королівської колекції, від однієї іспанської королеви до наступної.

Летиція також одягла довгі сережки з перлами, а каштанове волосся залишила розпущеним, зробивши легку укладку.

Зазначимо, її молодша донька Софія для параду обрала яскравий червоний костюм від Tommy Hilfiger. А старша спадкоємиця престолу, принцеса Леонор, приєдналася до батьків у військовій формі. Для неї цьогорічна подія стала особливою, адже вона вперше взяла участь у заході після завершення трирічної військової підготовки в академіях армії, флоту та військово-повітряних сил.

Про це повідомляє Hello!

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