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Днями президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв разом із першою леді Зіроатхон Мірзійоєвою прибув із візитом до Йорданії. Там їх зустріло королівське подружжя — король Абдалла II та королева Ранія.

Обидві пари позували для спільних фотографій під час урочистої вечері. Для офіційних заходів королева Ранія обрала кілька елегантних образів.

Під час першої зустрічі в аеропорту вона з'явилася в приталеному чорному пальті з розрізом до стегна, під яким була квіткова спідниця від Emilia Wickstead.

Образ доповнили червоні сонцезахисні окуляри Bottega Veneta, бордова сумка Maison Nodie та коричневі туфлі на підборах Aquazzura.

Згодом представники Йорданії влаштували офіційний прийом для Мірзійоєвих. Для вечірнього виходу королева обрала шоколадне максі від Reema Dahbour.

Драпірований верх сукні прикрашався блискучим орнаментом, а низ мав розкльошений крій. Серед аксесуарів у Ранії були металеві підбори Manolo Blahnik та сережки Tiigan.

Про це повідомляється з посиланням на інстаграм королеви.

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