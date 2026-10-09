Корпоративні неплатоспроможності в Німеччині сягнули 13-річного максимуму — Anadolu Agency

У Німеччині місцеві суди в липні зареєстрували 2373 випадки корпоративної неплатоспроможності — на 8% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Це найвищий місячний показник із липня 2013 року, коли було зафіксовано 2459 таких випадків, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Федеральне статистичне відомство Німеччини Destatis.

Показники за сім місяців

У січні—липні 2026 року кількість корпоративних неплатоспроможностей зросла на 6,9% у річному вимірі та становила 15 185 випадків. Водночас сума вимог кредиторів, пов'язаних із цими процедурами, скоротилася до приблизно 21,9 млрд євро проти 31,8 млрд євро за той самий період 2025 року.

У Destatis пояснили зменшення суми вимог тим, що в січні—липні 2025 року заяви про неплатоспроможність подала більша кількість економічно значущих компаній.

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Рівень неплатоспроможності за галузями

Найвищий рівень корпоративної неплатоспроможності за перші сім місяців року зафіксували у сфері транспорту та складського зберігання — 85,5 випадку на 10 тисяч компаній. Це майже вдвічі перевищує загальний показник, який становив 42,8 випадку на 10 тисяч підприємств.

У сфері розміщення та громадського харчування зареєстрували 70 випадків на 10 тисяч компаній, у будівництві — 62,9. Кількість споживчих неплатоспроможностей у липні знизилася на 5,9% — до 7111, однак за січень—липень зросла на 1% і досягла 46 043 випадків. Destatis зазначає, що заяви про неплатоспроможність включають до статистики після первинного рішення суду, яке часто ухвалюють приблизно через три місяці після подання заяви.

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