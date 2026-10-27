Кошта привітав Student List із перемогою за попередніми даними — The Rio Times

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зателефонував лідеру сербської Student List Ілії Срдановичу та привітав його з перемогою, про яку повідомляють попередні проєкції. Кошта заявив, що парламент Сербії слід якнайшвидше скликати, сформувати уряд і забезпечити мирну передачу влади з повагою до підсумків голосування, повідомляє The Rio Times.

Заклик до реформ

У дописі в соцмережі X Кошта зазначив, що Сербія має місце в Європейському Союзі, а Брюссель готовий підтримати її європейський шлях. Він назвав верховенство права, боротьбу з корупцією та свободу медіа серед реформ, яких, за його словами, вимагають сербські виборці.

Student List виникла на тлі вуличних протестів, а Срданович за фахом є кардіологом. Розмова з Коштою відбулася до оголошення остаточного розподілу мандатів Республіканською виборчою комісією Сербії.

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Попередні результати

За проєкціями Ipsos і сербської організації зі спостереження за виборами CeSID, Student List може здобути 141 із 250 місць у парламенті та близько 53% голосів. Для більшості необхідні 126 мандатів, тож за таких показників список міг би сформувати уряд самостійно.

Список Александра Вучича «Об’єднана Сербія», за цими оцінками, отримує 103 місця та приблизно 38,8% голосів. Остаточні результати має встановити Республіканська виборча комісія. CeSID зазначає, що її вибірка не охоплює дільниці за кордоном, тому фінальний розподіл мандатів може змінитися. Після скликання парламенту депутати мають обрати уряд, а кандидатура майбутнього прем’єр-міністра наразі не визначена.

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