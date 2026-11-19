У США Eutelsat Network Solutions, американський підрозділ французького супутникового оператора Eutelsat, отримав контракт Космічних сил США вартістю понад 60 млн доларів. Компанія надаватиме військовий супутниковий зв’язок через низькоорбітальну мережу OneWeb протягом двох років, повідомляє AeroTime.

Зв’язок і польові термінали

Про отримання контракту Eutelsat оголосила 17 листопада 2026 року. Угода є частиною ініціативи Warrior Plans, за якою Космічні сили США прагнуть забезпечити військовим підрозділам швидший доступ до комерційного супутникового зв’язку, зокрема у віддалених районах або в умовах можливого порушення комунікацій.

За умовами угоди Eutelsat надасть доступ до мережі OneWeb на низькій навколоземній орбіті, а також портативні термінали для розгортання в польових умовах. Контракт також передбачає технічну підтримку й альтернативні послуги визначення місця, навігації та синхронізації часу. Вони можуть допомогти військовим підтримувати роботу, якщо звичайні засоби супутникової навігації будуть недоступними або зазнають перешкод.

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Контракти Warrior Plans

У червні 2026 року Космічні сили США визначили OneWeb Technologies, що працює під назвою Eutelsat Network Solutions, виконавцем контракту Warrior Plans без проведення нового конкурсу. Вибір пояснили контролем компанії над сузір’ям OneWeb та її спроможністю надати потрібні послуги.

Окремий контракт у межах цієї ж ініціативи отримала SpaceX для Starshield — орієнтованої на військових версії супутникового сервісу Starlink. У листопаді 2026 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмеження повернулися та знову обмежили підключення на швидкості понад 161 км/год.

Станом на травень 2026 року угруповання OneWeb налічувало приблизно 650 супутників, тоді як Starlink мав понад 10 тисяч. Для оновлення та подальшого розвитку мережі Eutelsat замовила в Airbus Defence and Space додаткові супутники: 12 січня 2026 року Airbus отримав замовлення на 340 апаратів, а загальна кількість замовлених із грудня 2024 року супутників сягнула 440.

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