KOSPI у Сеулі знизився на 1,69% після падіння Nasdaq — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, головний фондовий індекс KOSPI на початку торгів у понеділок знизився на 1,69% — до 5 572,10 пункту станом на 9:15 за місцевим часом. Як повідомляє Korea Herald, падіння відбулося після розпродажу технологічних акцій на Волл-стріт.

Реакція на торги у США

На відкритті KOSPI втрачав 3,17%, але згодом скоротив падіння до 95,95 пункту. У п'ятницю індекс зріс на 2,05% і закрився на рівні 5 668,05 пункту, перервавши серію з семи торгових сесій зі зниженням. За цей період він втратив 6,3%.

У п'ятницю за американським часом промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,34%, а технологічний Nasdaq Composite впав на 2,14%. Інвестори також очікують на фінансові звіти Tesla та Meta Platforms цього тижня, а також на проміжні вибори у США, заплановані на 3 листопада. Аналітики вказали на невизначеність щодо відсоткових ставок, а занепокоєння також викликає питання, чи дадуть значні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту достатню віддачу.

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Технологічні компанії очолили спад

У Сеулі серед технологічних компаній акції Samsung Electronics подешевшали на 1,28%, а SK hynix — на 2,83%. Акції Hyundai Motor втратили 1,12%, суднобудівної HD Hyundai Heavy Industries — 3,7%.

Водночас папери Korean Air зросли на 1,14%, а POSCO Holdings — на 0,51%. Південнокорейська вона торгувалася на рівні 1 334,15 вони за долар США, зміцнившись на 2,35 вони порівняно із закриттям попередньої торгової сесії.

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