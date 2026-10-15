Коста-Рика відкрила в’язницю на 5100 місць — Al Jazeera

У Коста-Риці відкрили Центр суворого утримання для боротьби з організованою злочинністю (CACCO), який розрахований на 5100 ув’язнених. Президентка Лаура Фернандес заявила, що заклад має стати частиною жорсткішої державної моделі протидії злочинності. Як повідомляє Al Jazeera, установа зможе вмістити приблизно 20% нинішнього тюремного населення країни.

Перші переведення наприкінці жовтня

Під час церемонії відкриття Фернандес заявила, що CACCO змусить злочинців зіткнутися з новою жорсткою моделлю боротьби зі злочинністю, а Коста-Рика має стати світовим орієнтиром у сфері безпеки в’язниць.

Перші переведення ув’язнених до нового комплексу мають відбутися наприкінці жовтня. Міністр юстиції Габріель Агілар сказав, що установа допоможе владі відновити контроль над пенітенціарною системою та зменшити проникнення організованої злочинності до неї.

Коста-Рика, яка раніше мала нижчий рівень насильницької злочинності, ніж сусідні країни, зафіксувала 905 убивств у 2023 році. У 2024 році в країні сталося 876 убивств, а у 2025-му — 873. Аналітики пов’язують цю ситуацію, зокрема, з посиленням боротьби кримінальних груп за прибуткові маршрути транспортування наркотиків.

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Модель Сальвадору поширюється регіоном

Країни Латинської Америки дедалі частіше звертаються до моделі мегав’язниць, намагаючись відтворити політику президента Сальвадору Найїба Букеле. У Сальвадорі діє Центр утримання терористів CECOT, розрахований приблизно на 40 тисяч осіб.

Правозахисні групи заявляють, що запроваджений у Сальвадорі 2022 року режим надзвичайного стану, який розширив повноваження поліції та військових, супроводжувався серйозними порушеннями прав людини. Критики також попереджають про переповненість, порушення права на належну правову процедуру та ймовірні тортури в таких установах, як CECOT.

Подібні ініціативи обговорюють і в інших державах регіону. Президентка Перу Кейко Фухіморі планує відвідати CECOT перед створенням аналогічного об’єкта у своїй країні, а президент Колумбії Абелардо де ла Еспрієлла під час кампанії обіцяв збудувати 10 мегав’язниць. Сенатор Флавіо Болсонару, який вийшов до фінального раунду президентських виборів у Бразилії, також пропонує звести п’ять таких установ.

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