Котула подасть заяву до прокуратури щодо фонду Життя і Родина — RMF24

У Польщі урядова уповноважена з питань рівності Катажина Котула заявила, що подасть до прокуратури заяву щодо фонду «Життя і Родина» Кає Годек. Про це вона сказала в ефірі радіо, повідомляє RMF24.

Ситуація у вроцлавському шпиталі

Заява Котули стосується ситуації в одному зі шпиталів Вроцлава. За даними видання, пацієнтка нібито мала звернутися по легальне переривання вагітності через загрозу її здоров’ю або життю. Процедура не відбулася.

До медзакладу прибула поліція після повідомлення, поданого фондом «Життя і Родина». За інформацією RMF24, фонд нібито має у своєму розпорядженні чутливі дані пацієнтки.

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Заява Катажини Котули

Котула, яка представляє партію «Нова лівиця», розкритикувала ситуацію довкола проведення абортів у Польщі. Вона заявила, що в країні не здійснюють переривання вагітності навіть у випадках, передбачених чинним законодавством.

Урядова уповноважена пов’язала це з діями противників абортів біля польських шпиталів. Вона також повідомила, що планує звернутися до прокуратури наступного дня.

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